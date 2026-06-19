La Selección argentina ya conoce al árbitro que dirigirá el partido ante Austria

La Selección argentina ya tiene definido al árbitro que dirigirá el encuentro ante Austria, el próximo lunes, por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.
La Selección argentina conoció la cuaterna arbitral que dirigirá el encuentro ante Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026
La Selección argentina ya tiene definido al árbitro que dirigirá el encuentro ante Austria, el próximo lunes, por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.
La Albiceleste asumirá su segundo compromiso en el Mundial en la ciudad de Dallas, en el AT&T Stadium, casa del equipo de fútbol norteamericano Dallas Cowboys.
Amin Mohamed Omar será el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro entre la Selección argentina y Austria en la Copa del Mundo 2026. Además de ser juez de fútbol, Amin es abogado y como árbitro se desempeña en el plano internacional desde 2017. Como experiencia en el plano FIFA puede mencionarse su participación en el Mundial Sub 17 de Brasil 2019.
El colegiado estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, que se desempeñarán como jueces de línea. El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández, mientras que el juez de reserva será Diego Sánchez (también español).
En lo que va de esta Copa del Mundo 2026, Amin Mohamed Omar dirigió apenas un encuentro, lo que significó su debut absoluto en la cita máxima. Fue el partido entre Corea del Sur y República Checa que terminó por 2 a 1 ante el elenco coreano sin mayores sobresaltos ni decisiones controversiales.
El partido ante Austria será clave para la Selección argentina porque, de obtener una victoria, tendría asegurado su pasaje a 16avos de final del Mundial, restando definir en qué posición del grupo (1° o 2°) lo haría.