La Selección argentina ya conoce al árbitro que dirigirá el partido ante Austria

arbtiro egipcio 1 Amin Mohamed Omar será el árbitro del encuentro entre la Selección argentina y Austria.

El colegiado estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, que se desempeñarán como jueces de línea. El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández, mientras que el juez de reserva será Diego Sánchez (también español).

En lo que va de esta Copa del Mundo 2026, Amin Mohamed Omar dirigió apenas un encuentro, lo que significó su debut absoluto en la cita máxima. Fue el partido entre Corea del Sur y República Checa que terminó por 2 a 1 ante el elenco coreano sin mayores sobresaltos ni decisiones controversiales.

El partido ante Austria será clave para la Selección argentina porque, de obtener una victoria, tendría asegurado su pasaje a 16avos de final del Mundial, restando definir en qué posición del grupo (1° o 2°) lo haría.