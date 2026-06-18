Los posibles cambios que piensa Scaloni en la Selección argentina para enfrentar a Austria

El contundente triunfo ante Argelia quedó atrás en la Selección argentina y Lionel Scaloni ya tiene la mente puesta en el compromiso frente a Austria del próximo lunes, por la segunda fecha del Grupo J.
Lionel Scaloni analiza cambios en el once titular de la Selección argentina para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J en la Copa del Mundo 2026
El contundente triunfo ante Argelia quedó atrás en la Selección argentina y Lionel Scaloni ya tiene la mente puesta en el compromiso frente a Austria del próximo lunes, por la segunda fecha del Grupo J.
La posibilidad de realizar algunas variantes circula en la mente del entrenador de la Selección argentina, en tres puestos clave que serán evaluados en los entrenamientos que quedan hasta el domingo.
La primera variante podría darse en el lateral derecho con Gonzalo Montiel. El futbolista de River fue titular ante Argelia pero salió en el entretiempo reemplazado por Nahuel Molina, de buenos minutos ante el elenco africano. Ambos salieron de sus respectivas lesiones pero llegaban sin ritmo futbolístico por lo que Scaloni le dio un tiempo a cada uno en la apertura de la Copa del Mundo.
Para el segundo compromiso, el DT de la Selección argentina podría inclinarse por el defensor del Atlético de Madrid por sobre el hombre del Millonario.
En el ataque podría aparecer Julián Álvarez, de buen ingreso ante Argelia, en lugar de Lautaro Martínez. El atacante del Aleti también podría colarse en el once inicial ante Austria aunque, su falta de ritmo futbolístico tras superar la lesión del tobillo, podría ponerlo un escalón por debajo del jugador del Inter de Milán.
Por último, quien podría también salir de la nómina titular es Thiago Almada. Si bien el futbolista viene teniendo buenos pasajes cada vez que le tocó ingresar en la Era Scaloni, ante Argelia no sacó su mejor brillo y podría ser una variante por Nicolás González. Éste último entró en el segundo tiempo ante Argelia y fue desequilibrante por la banda por lo que podría ganarse un lugar.
Como extra, Leandro Paredes podría sumar minutos en el compromiso de la Selección argentina ante Austria lo cual significaría el debut del mediocampista de Boca en esta Copa del Mundo 2026. El ex volante de la Roma arrastraba una dolencia en el isquiotibial que habría dejado atrás.