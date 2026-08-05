Todo ocurrirá en abril del año 2029. Los científicos calcularon que durante ese mes se dará el mayor acercamiento del asteroide 99942 Apophis, un pedazo de roca espacial de 370 metros de largo. En ese momento, estará a menos de 32 mil kilómetros de la Tierra.
Científicos lo advierten: un asteroide pasará muy cerca de la Tierra y podría haber consecuencias importantes
Los científicos indicaron que aunque el asteroide 99942 Apophis no impactará con la Tierra, igual podría tener consecuencias
Por suerte para la humanidad, los astrónomos descartan que pueda haber una colisión entre el asteroide y nuestro planeta, pero sí puede impactar con algo que es muy propio de los humanos: la basura espacial.
Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista The Planetary Science Journal indica que las posibilidades de que el meteorito choque con objetos hechos por los hombres no son cero. Como explica la autora principal del estudio, Giulia Schettino, "al ver las habituales animaciones de la trayectoria de Apofis durante su máximo acercamiento, inmediatamente comencé a preguntarme si existía alguna posibilidad de encuentro con la enorme cantidad de basura espacial de origen humano".
Qué dicen los astrónomos
Cuando el asteroide esté más cerca de la Tierra, la gravedad del planeta podría alterar su giro, o causar terremotos en su superficie, o incluso revelar si esconde algo bajo su superficie.
Este casi encuentro será observado por dos naves: la misión RAMSES de la ESA, y OSIRIS-APEX de la NASA. Pero si el asteroide comienza a chocar con basura espacial, será mucho más difícil interpretar a qué se deben los cambios del asteroide.
El astrodinamicista Alessandro Rossi explicó que "esperaba un 'experimento nulo', es decir, sin interacciones posibles". "Me llamó la atención la posibilidad de que algunos objetos llegaran a situarse a menos de unos pocos kilómetros del asteroide", contó el científico.
El trabajo de los científicos
Rossi y Schettino se propusieron investigar si el asteroide podría encontrarse con desechos de origen humano durante su paso por la región que rodea la órbita geosíncrona (GEO), el espacio alrededor de la Tierra que se extiende hasta decenas de miles de kilómetros.
Modelaron la trayectoria de Apophis y el número de objetos conocidos en la órbita geoestacionaria (GEO). Se trata de una altitud a la que un cuerpo en órbita puede sincronizarse con la rotación de la Tierra, situada habitualmente en torno a los 36.000 kilómetros.
En la mayoría de los escenarios, todo sale bien. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, existe una posibilidad pequeña de que algo en la órbita geoestacionaria (GEO) choque contra Apophis.
"Lo más probable es que las consecuencias sean la formación de un pequeño cráter y una columna de material eyectado. Ambos podrían ser detectables (dependiendo de sus dimensiones) por la nave espacial, la cual, a su vez, no se vería afectada por dicho material", explicó Rossi, al tiempo que negó que la trayectoria del cometa pueda verse afectada.
En pocas palabras
- Alerta científica: el asteroide 99942 Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029, advierten científicos.
- Riesgo inesperado: existe una baja probabilidad de que el asteroide colisione con basura espacial humana en órbita.
- Consecuencias potenciales: un impacto con desechos podría alterar la comprensión de los cambios en el asteroide, según estudio.