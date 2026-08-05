Científicos lo advierten: un asteroide pasará muy cerca de la Tierra y podría haber consecuencias importantes

El asteroide 99942 Apophis es intensamente observado por los científicos.

Qué dicen los astrónomos

Cuando el asteroide esté más cerca de la Tierra, la gravedad del planeta podría alterar su giro, o causar terremotos en su superficie, o incluso revelar si esconde algo bajo su superficie.

Este casi encuentro será observado por dos naves: la misión RAMSES de la ESA, y OSIRIS-APEX de la NASA. Pero si el asteroide comienza a chocar con basura espacial, será mucho más difícil interpretar a qué se deben los cambios del asteroide.

El astrodinamicista Alessandro Rossi explicó que "esperaba un 'experimento nulo', es decir, sin interacciones posibles". "Me llamó la atención la posibilidad de que algunos objetos llegaran a situarse a menos de unos pocos kilómetros del asteroide", contó el científico.

El trabajo de los científicos

La trayectoria del cometa será muy cercana a la Tierra.

Rossi y Schettino se propusieron investigar si el asteroide podría encontrarse con desechos de origen humano durante su paso por la región que rodea la órbita geosíncrona (GEO), el espacio alrededor de la Tierra que se extiende hasta decenas de miles de kilómetros.

Modelaron la trayectoria de Apophis y el número de objetos conocidos en la órbita geoestacionaria (GEO). Se trata de una altitud a la que un cuerpo en órbita puede sincronizarse con la rotación de la Tierra, situada habitualmente en torno a los 36.000 kilómetros.

En la mayoría de los escenarios, todo sale bien. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, existe una posibilidad pequeña de que algo en la órbita geoestacionaria (GEO) choque contra Apophis.

"Lo más probable es que las consecuencias sean la formación de un pequeño cráter y una columna de material eyectado. Ambos podrían ser detectables (dependiendo de sus dimensiones) por la nave espacial, la cual, a su vez, no se vería afectada por dicho material", explicó Rossi, al tiempo que negó que la trayectoria del cometa pueda verse afectada.