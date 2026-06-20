La ordenada y pintoresca ciudad de Kansas City ya quedó atrás, al menos por ahora. La próxima parada de la Selección Argentina es Dallas, ciudad donde jugará los partidos ante Austria y Jordania, cerrando la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Dallas, el bullicio que prefirió evitar la Selección Argentina
La próxima parada de la Selección argentina en el Mundial 2026 es la ciudad texana, pero la decisión acertada de Lionel Scaloni es permanecer en Kansas City
Instalados en la ciudad de Texas, hay que darle la derecha, una vez más, al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que volvió a acertar en un manejo más vinculado a lo logístico que a lo deportivo.
La decisión de quedarse instalados en Kansas City y viajar únicamente a los partidos el día anterior es un pleno por donde se lo mire. La Selección Argentina se queda concentrada en un búnker que ya le es familiar y que goza de una tranquilidad absoluta.
El hotel Origin, a orillas del río Missouri, ya no tiene presencia de hinchas argentinos, que emprendieron periplo rumbo a Dallas. No habrá gente en la puerta, ni en la entrada del predio de entrenamiento. La misma prensa hizo, en su mayoría, idéntico recorrido, sacando a algunos colegas que harán lo mismo que el plantel.
Dallas ya es otra cosa: tiene 4 millones de habitantes (el doble de Kansas City) y el movimiento de una ciudad que solo descansa entrada la noche. Hay autopistas futurísticas, edificios gigantes y muchísimo tránsito.
A todo esto, hay que sumarle un combo de argentinos que asoman desperdigados por diferentes puntos. Muchos evitaron el primer partido por la incomodidad de la logística y dirán presente en los duelos con Austria y Jordania, aprovechando que son en el mismo escenario.
La Selección Argentina viajará únicamente el día previo a cada encuentro. Por caso, la agenda para este duelo versus Austria será con entrenamiento matutino el domingo, almuerzo y viaje, dejando la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y un jugador para la tarde.
Lo mismo será para la hoja de ruta de lo que siga. Si la Selección Argentina termina en el primer lugar del grupo, de vendrá Miami en 16vos, y en caso de seguir avanzando, tocará Atlanta (octavos y semis), nuevamente Kansas City en cuartos y una hipotética final en Nueva York.