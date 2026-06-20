Dallas, el bullicio que prefirió evitar la Selección Argentina

El hotel Origin, a orillas del río Missouri, ya no tiene presencia de hinchas argentinos, que emprendieron periplo rumbo a Dallas. No habrá gente en la puerta, ni en la entrada del predio de entrenamiento. La misma prensa hizo, en su mayoría, idéntico recorrido, sacando a algunos colegas que harán lo mismo que el plantel.

Los hinchas argentinos ya dejaron Kansas City y peregrinaron a Dallas, esperando los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Scaloneta.

Dallas ya es otra cosa: tiene 4 millones de habitantes (el doble de Kansas City) y el movimiento de una ciudad que solo descansa entrada la noche. Hay autopistas futurísticas, edificios gigantes y muchísimo tránsito.

A todo esto, hay que sumarle un combo de argentinos que asoman desperdigados por diferentes puntos. Muchos evitaron el primer partido por la incomodidad de la logística y dirán presente en los duelos con Austria y Jordania, aprovechando que son en el mismo escenario.

La Selección Argentina viajará únicamente el día previo a cada encuentro. Por caso, la agenda para este duelo versus Austria será con entrenamiento matutino el domingo, almuerzo y viaje, dejando la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y un jugador para la tarde.

Lo mismo será para la hoja de ruta de lo que siga. Si la Selección Argentina termina en el primer lugar del grupo, de vendrá Miami en 16vos, y en caso de seguir avanzando, tocará Atlanta (octavos y semis), nuevamente Kansas City en cuartos y una hipotética final en Nueva York.