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Copa del mundo 2026

Claves del juego de Austria: el rival que busca disputarle la clasificación a la Selección argentina

La Selección argentina se medirá ante Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Las claves del juego de Austria, próximo rival de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

Las claves del juego de Austria, próximo rival de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina tendrá su segunda prueba mundialista ante Austria en la Copa del Mundo 2026. Si el equipo de Lionel Scaloni gana, ya tendrá asegurada su clasificación a los 16avos de final del torneo, a la espera de conocer si lo hará en el primero o segundo puesto del grupo.

Pero Austria quiere interponerse en el deseo de la Selección argentina. El elenco europeo viene de vencer a Jordania en la fecha 1 y buscará replicar su actuación para aspirar a quedarse con la clasificación y el primer lugar ante un poderoso combinado albiceleste.

David Alaba es el capitán de Austria.

David Alaba es el capitán de Austria.

Claves del juego de Austria, rival de la Selección argentina

Para iniciar, cabe decir que Austria regresa a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia, tras participar por última vez en Francia 1998. Su mejor actuación en Mundiales fue en Suiza 1954, donde terminó en tercer lugar.

El principal sello del equipo es el de su entrenador, Ralf Rangnick. El alemán asumió en 2022 y es de los técnicos más asociados al concepto de presión alta, intensidad y recuperación inmediata. Rangnick construyó una selección agresiva, de transiciones rápidas y con el foco puesto en jugar lejos de su propio arco.

Marko Arnautovic es el goleador histórico de la Selección de Austria.

Marko Arnautovic es el goleador histórico de la Selección de Austria.

Otro punto fuerte de Austria es la pelota parada. Con varios futbolistas altos, buenos ejecutantes y especialistas en duelos aéreos, el elenco eurpeo puede lastimar en córners y tiros libres.

Como futbolistas destacados se pueden mencionar a:

  • Marcel Sabitzer: mediocampista del Borussia Dortmund, de buen pie. Jugó 34 partidos esta temporada en Alemania, marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Disputa su primera Copa del Mundo.
  • David Alaba: es el capitán de Austria y referente. Defensor del Real Madrid que, en esta temporada, las lesiones le impidieron tener mucho rodaje (solo disputó 16 partidos).
  • Marko Arnautovic, delantero del Estrella Roja de Belgrado, quien es el máximo goleador de la historia de Austria con 48 anotaciones en 134 partidos.

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