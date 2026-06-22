Claves del juego de Austria: el rival que busca disputarle la clasificación a la Selección argentina

El principal sello del equipo es el de su entrenador, Ralf Rangnick. El alemán asumió en 2022 y es de los técnicos más asociados al concepto de presión alta, intensidad y recuperación inmediata. Rangnick construyó una selección agresiva, de transiciones rápidas y con el foco puesto en jugar lejos de su propio arco.
Marko Arnautovic es el goleador histórico de la Selección de Austria.
Otro punto fuerte de Austria es la pelota parada. Con varios futbolistas altos, buenos ejecutantes y especialistas en duelos aéreos, el elenco eurpeo puede lastimar en córners y tiros libres.
Como futbolistas destacados se pueden mencionar a:
- Marcel Sabitzer: mediocampista del Borussia Dortmund, de buen pie. Jugó 34 partidos esta temporada en Alemania, marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Disputa su primera Copa del Mundo.
- David Alaba: es el capitán de Austria y referente. Defensor del Real Madrid que, en esta temporada, las lesiones le impidieron tener mucho rodaje (solo disputó 16 partidos).
- Marko Arnautovic, delantero del Estrella Roja de Belgrado, quien es el máximo goleador de la historia de Austria con 48 anotaciones en 134 partidos.