Claves del juego de Austria: el rival que busca disputarle la clasificación a la Selección argentina

Pero Austria quiere interponerse en el deseo de la Selección argentina. El elenco europeo viene de vencer a Jordania en la fecha 1 y buscará replicar su actuación para aspirar a quedarse con la clasificación y el primer lugar ante un poderoso combinado albiceleste.

David Alaba es el capitán de Austria.

Claves del juego de Austria, rival de la Selección argentina

Para iniciar, cabe decir que Austria regresa a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia, tras participar por última vez en Francia 1998. Su mejor actuación en Mundiales fue en Suiza 1954, donde terminó en tercer lugar.