Un descubrimiento sacude al mundo de la música: las 7 obras de Mozart ocultas durante 250 años

Atención, fanáticos de la música, sobre todo los amantes de la música clásica. Es que un descubrimiento excepcional acaba de sacudir las estructuras. La Biblioteca Nacional de Francia (BnF) anunció el hallazgo en París de un manuscrito autógrafo inédito de Wolfgang Amadeus Mozart que contiene 7 composiciones para flauta y arpa que nunca habían sido interpretadas.
El cuaderno, de 44 páginas, fue encontrado por el conservador François-Pierre Goy mientras revisaba una veintena de manuscritos anónimos antes de su jubilación. La autenticidad del documento fue posteriormente validada por especialistas de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, tras un proceso de peritaje que concluyó a fines de abril.
Según la BnF, se trata de un hallazgo de “primer orden”, ya que no solo incorpora nuevas obras al catálogo del compositor austríaco, sino que también aporta información sobre su última estancia en París, en 1778, y sobre su trabajo como docente.
Mozart y un tesoro de la música oculto durante casi 250 años
Las 7 piezas inéditas suman alrededor de 20 minutos de música y serán interpretadas por primera vez durante la Fiesta de la Música en Francia. El estreno estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Radio France, con la participación de la flautista Mathilde Caldérini y el arpista Nicolas Tulliez.
El director de la BnF, Gilles Pécout, calificó el descubrimiento como “mayor” y destacó que permite conocer mejor una faceta menos documentada de Mozart, la de maestro de composición.
El manuscrito reúne ejercicios y lecciones que el músico impartió entre mayo y julio de 1778 a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y reconocida arpista de la época. Los especialistas explicaron que las obras reflejan un trabajo conjunto entre profesor y alumna: algunas partes fueron escritas por Mozart y otras completadas por la joven estudiante, según consigna Noticias Argentinas.
La atribución quedó reforzada por el análisis de la caligrafía, la comparación con otros autógrafos digitalizados y el estudio del papel utilizado, de origen francés y con características coincidentes con documentos vinculados al compositor.
Casi dos siglos y medio después de haber sido escritas, estas partituras desconocidas finalmente podrán ser escuchadas por el público.
Quién fue Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor, pianista y director de orquesta austriaco. Es considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Maestro del clasicismo, compuso más de 600 obras maestras que abarcan sinfonías, óperas, música de cámara y conciertos. Nació el 27 de enero de 1756, en Salzburgo. Y falleció el 5 de diciembre de 1791, en Viena.