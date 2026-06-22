Un descubrimiento sacude al mundo de la música: las 7 obras de Mozart ocultas durante 250 años

Mozart y un tesoro de la música oculto durante casi 250 años

Las 7 piezas inéditas suman alrededor de 20 minutos de música y serán interpretadas por primera vez durante la Fiesta de la Música en Francia. El estreno estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Radio France, con la participación de la flautista Mathilde Caldérini y el arpista Nicolas Tulliez.

Parte del hallazgo impresionante que se dio en París: obras inéditas de Mozart. Foto: gentileza AFP

El director de la BnF, Gilles Pécout, calificó el descubrimiento como “mayor” y destacó que permite conocer mejor una faceta menos documentada de Mozart, la de maestro de composición.

El manuscrito reúne ejercicios y lecciones que el músico impartió entre mayo y julio de 1778 a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y reconocida arpista de la época. Los especialistas explicaron que las obras reflejan un trabajo conjunto entre profesor y alumna: algunas partes fueron escritas por Mozart y otras completadas por la joven estudiante, según consigna Noticias Argentinas.

Parte del descubrimiento que sorprende al mundo de la música con Mozart como principal protagonista. Foto: gentileza AFP

La atribución quedó reforzada por el análisis de la caligrafía, la comparación con otros autógrafos digitalizados y el estudio del papel utilizado, de origen francés y con características coincidentes con documentos vinculados al compositor.

Casi dos siglos y medio después de haber sido escritas, estas partituras desconocidas finalmente podrán ser escuchadas por el público.

Quién fue Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor, pianista y director de orquesta austriaco. Es considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Maestro del clasicismo, compuso más de 600 obras maestras que abarcan sinfonías, óperas, música de cámara y conciertos. Nació el 27 de enero de 1756, en Salzburgo. Y falleció el 5 de diciembre de 1791, en Viena.