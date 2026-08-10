Cabezones vuelve a Mendoza para celebrar los 20 años de "Bienvenidos"

La noche contará además con una potente apertura a cargo de artistas locales, ya que participarán como bandas invitadas Golpe, Chancho Va e In Nuce.

Las bandas mendocinas que abrirán el show de Cabezones.

Las entradas para la presentación ya están a la venta y se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma EntradaWeb.