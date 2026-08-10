La escena del rock alternativo en la provincia suma un imperdible para su agenda cultural. Cabezones, banda oriunda de Santa Fe con más de tres décadas de trayectoria, regresa a Mendoza en el marco de una gira muy especial: la conmemoración de los 20 años de Bienvenidos, su histórico CD/DVD grabado en vivo en el por entonces conocido Teatro Colegiales (actual Teatro Vorterix). La cita es en la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza) a las 20:30 (puntual).
Cabezones vuelve a Mendoza para celebrar los 20 años de "Bienvenidos"
La banda santafesina regresa a la provincia para repasar el legendario DVD grabado en el Teatro Colegiales. Tocarán en la Nave Cultural junto a tres destacadas agrupaciones locales
La noche contará además con una potente apertura a cargo de artistas locales, ya que participarán como bandas invitadas Golpe, Chancho Va e In Nuce.
Las entradas para la presentación ya están a la venta y se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma EntradaWeb.
Durante el show, la agrupación repasará de principio a fin los himnos que marcaron a toda una generación y que consolidaron a Bienvenidos como un material de culto dentro de la música nacional. Clásicos indiscutidos como “Lejos es no estar”, “Inmóvil”, “Pasajero en extinción” y “Hombre paranoico” volverán a sonar en vivo con la fuerza e intensidad características de la banda.
En pocas palabras
- Cabezones regresa a Mendoza para celebrar los 20 años de su CD/DVD "Bienvenidos".
- La banda santafesina repasará clásicos en la Nave Cultural junto a tres grupos locales.
- Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en la plataforma EntradaWeb.