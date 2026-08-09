La Kermesse Redonda volvió e hizo delirar a los redonditos mendocinos

Ex Redondos. Tito Fargo en guitarra y Sergio Dawi en saxo, la rompieron en un Ángel Bustelo copado de ricoteros. Fotos: @tumaagencia.

Y el inicio no pudo ser mejor cuando los acordes del misterioso Luzbelito y las sirenas comenzó a sonar los redonditos mendocinos volaron por los aires, es que además de ser un temón, a todos se les vino a la mente ese heladísimo 14 de septiembre de 2013, cuando el Indio con sus Fundamentalistas visitaron por primera vez esta bendita provincia, también iniciaron el show con este clásico.

Luego del comienzo tomó la palabra Sergio Dawi y dijo: "Buenas noches familia, buenas noche Mendoza y todos los que vinieron de San Juan, gracias estos encuentros nos hacen tan bien a todos que no paramos de agradecer, a disfrutar esta noche".

Historia viviente. Semilla Buccarelli, bajista histórico de Los Redondos y ahora de La Kermesse, brilló en el Bustelo. Fotos: @tumaagencia.

La Kermesse es una banda más que probaba con extraordinarios y magníficos músicos, además de Sergio Dawi en saxo, Semilla en el bajo, Tito Fargo es un guitarrista excelso, ni que qué decir de Hernán Aramberri en la batería.

Jorge Cabrera le pone la voz a esta banda que no podríamos llamar tributo porque, y si bien lógicamente todos los temas son de Los Redondos, le da una impronta original. También tuvo su participación la única dama de la banda, Leticia Lee que le puso su dulce voz a varios temas.

El Señor de los vientos. Sergio Dawi y su encantador saxo también hicieron delirar a los redonditos mendocinos. Fotos: @tumaagencia.

La lista estuvo plagado de los grandes temas que en su gran mayoría fueron escritos por el Indio Solari y su socio Skay Beilinson, pero los más festejados fueron Todo un Palo, Ya nadie va a escuchar tu remera y por supuesto el inefable Ji Ji Ji.

Por supuesto que el público ricotero menduco recordó a recién fallecido Indio Solari, vitoreándolo en varios pasajes del reictal, también Sergio Dawi recordó a su otrota líder pero en el medio de la tristeza, dejó un mensaje llenos de esperanza.

"El legado también nos dice que estas fiestas son necesarias, estas fiesta nos pertenecen y que estas fiestas son de ustedes y nos ayudan a levantar el estado de ánimo", relató el Señor de los Vientos.

No fue una visita más de La Kermesse Redonda a nuestra provincia, fue un show cargado de emoción y de mistica ricotera.

Brindamos con nuestras copas más lindas cargadas de vino Malbec para que esta fiesta se vuelva a repetir.

Los esperamos con los brazos abiertos.