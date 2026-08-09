A casi una año de haber visitado Mendoza por primera vez, La Kermesse Redonda regresó e hizo rockear a los fieles redonditos mendocinos que festejaron a lo grande en un Auditorio Ángel Bustelo que fue una fiesta.
La Kermesse Redonda volvió e hizo delirar a los redonditos mendocinos
La Kermesse Redonda regresó a Mendoza y cientos de ricoteros disfrutaron en un Auditorio Ángel Bustelo que no paró de cantar y bailar
Volvieron por segunda vez a la Tierra del Sol y del Malbec y al igual que como lo hicieron hace casi un año atrás, La Kermesse no defraudó los cientos de fanáticos que coparon, festejaron y rockearon los grandes temas de la mítica y legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Pasadas las 22, la banda liderada por los ex Redondos, Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, saltó al Ángel Bustelo que ya estaba listo para vivir una verdadera fiesta ricotera.
Y el inicio no pudo ser mejor cuando los acordes del misterioso Luzbelito y las sirenas comenzó a sonar los redonditos mendocinos volaron por los aires, es que además de ser un temón, a todos se les vino a la mente ese heladísimo 14 de septiembre de 2013, cuando el Indio con sus Fundamentalistas visitaron por primera vez esta bendita provincia, también iniciaron el show con este clásico.
Luego del comienzo tomó la palabra Sergio Dawi y dijo: "Buenas noches familia, buenas noche Mendoza y todos los que vinieron de San Juan, gracias estos encuentros nos hacen tan bien a todos que no paramos de agradecer, a disfrutar esta noche".
La Kermesse es una banda más que probaba con extraordinarios y magníficos músicos, además de Sergio Dawi en saxo, Semilla en el bajo, Tito Fargo es un guitarrista excelso, ni que qué decir de Hernán Aramberri en la batería.
Jorge Cabrera le pone la voz a esta banda que no podríamos llamar tributo porque, y si bien lógicamente todos los temas son de Los Redondos, le da una impronta original. También tuvo su participación la única dama de la banda, Leticia Lee que le puso su dulce voz a varios temas.
La lista estuvo plagado de los grandes temas que en su gran mayoría fueron escritos por el Indio Solari y su socio Skay Beilinson, pero los más festejados fueron Todo un Palo, Ya nadie va a escuchar tu remera y por supuesto el inefable Ji Ji Ji.
Por supuesto que el público ricotero menduco recordó a recién fallecido Indio Solari, vitoreándolo en varios pasajes del reictal, también Sergio Dawi recordó a su otrota líder pero en el medio de la tristeza, dejó un mensaje llenos de esperanza.
"El legado también nos dice que estas fiestas son necesarias, estas fiesta nos pertenecen y que estas fiestas son de ustedes y nos ayudan a levantar el estado de ánimo", relató el Señor de los Vientos.
No fue una visita más de La Kermesse Redonda a nuestra provincia, fue un show cargado de emoción y de mistica ricotera.
Brindamos con nuestras copas más lindas cargadas de vino Malbec para que esta fiesta se vuelva a repetir.
Los esperamos con los brazos abiertos.
En pocas palabras
- La Kermesse Redonda: la banda regresó a Mendoza y miles de fanáticos celebraron en el Auditorio Ángel Bustelo.
- Músicos de Los Redondos: integrada por Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, la banda interpretó clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
- Emoción y Legado: el show rindió homenaje al Indio Solari y reafirmó la importancia de estos encuentros musicales.