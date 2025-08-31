Los históricos ex Redondos, Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri, fueron perfectamente acompañados por el cantante Jorge Cabrera y la dulce y potente voz de una de las últimas incorporaciones de la banda, Leticia Lee.

Este grupo de excelsos músicos fueron los encargados de reversionar los temas de la mítica banda que en su época de oro lideraron, el Indio Solari y Skay Beilinson.

kermesse Bandaza. El cantante Jorge Cabrera secundado por el extraordinario guitarrista, Tito Fargo, más atrás el baterista, Hernán Aramberri.

Como ellos mismos se encargan de aclarar, los temas no son una copia de Los Redondos, ni mucho menos covers bien hechos. No.

La Kermesse Redonda tiene su propio estilo, sonido y sello, que mantiene más viva que nunca la llama eterna de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Los cuatro que tocaron en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Sergio Dawi: Fue saxofonista de Los Redonditos de Ricota durante 14 años, desde la salida de Willy Crook en 1987 hasta la disolución del grupo en 2001.

Semilla Bucciarelli: Bajista histórico de Los Redondos, desde 1982 hasta la separación de la misma en 2001. Grabó todos los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Tito Fargo: Fue guitarrista de Patricio Rey, junto a Skay Beilinson, entre 1984 y 1987. Grabó sus guitarras en Gulp! Y en Oktubre, los primeros discos de Los Redondos. Es el único músico en tocar tanto en Patricio Rey como en Sumo junto a Luca Prodan.

Hernán Aramberri: Ex-baterista y productor de Los Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Entró a rondar el universo de Patricio Rey en “Lobo suelto, cordero atado” (1993), para luego hacer una doble batería en vivo junto a Walter Sidotti. Tras la separación de la mítica banda del rock argentino, acompañó al Indio desde sus primeros pasos como solista (mediados de 2002).