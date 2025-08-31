Mito redondo. La Kermesse Redonda la rompió en el Arena Maipú.

La Kermesse Redonda copó el Arena Maipú con los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los ex integrantes de Los Redondos, brindaron un show implacable con himnos ricoteros inolvidables e inoxidables, mostraron su "rock maravilla" en todo su esplendor.

Dos históricos Redondos. Sergio Dawi y Semilla Buccarelli en plena acción con la Kermesse Redonda.

La Kermesse Redonda arrasó en Mendoza casi como la tormenta de Santa Rosa, afuera del Arena Maipú, la molesta lluvia, adentro los miles de redonditos que disfrutaron de un recital lleno del mejor rock hecho por una banda que suena como los Dioses, con una lista de temas que fue como una piña tras otra, pero llenos de la mejor magia ricotera.

Apenas pasadas las 21, la banda conformada por cuatro históricos ex Redonditos de Ricota, saltó al escenario de una Arena Maipú repleto de redonditos que los esperaban luego de dos años. La anterior presentación había sido en el Auditorio Ángel Bustelo.

Los históricos ex Redondos, Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri, fueron perfectamente acompañados por el cantante Jorge Cabrera y la dulce y potente voz de una de las últimas incorporaciones de la banda, Leticia Lee.

Este grupo de excelsos músicos fueron los encargados de reversionar los temas de la mítica banda que en su época de oro lideraron, el Indio Solari y Skay Beilinson.

Bandaza. El cantante Jorge Cabrera secundado por el extraordinario guitarrista, Tito Fargo, más atrás el baterista, Hernán Aramberri.

Como ellos mismos se encargan de aclarar, los temas no son una copia de Los Redondos, ni mucho menos covers bien hechos. No.

La Kermesse Redonda tiene su propio estilo, sonido y sello, que mantiene más viva que nunca la llama eterna de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Los cuatro que tocaron en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Sergio Dawi: Fue saxofonista de Los Redonditos de Ricota durante 14 años, desde la salida de Willy Crook en 1987 hasta la disolución del grupo en 2001.

Semilla Bucciarelli: Bajista histórico de Los Redondos, desde 1982 hasta la separación de la misma en 2001. Grabó todos los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Tito Fargo: Fue guitarrista de Patricio Rey, junto a Skay Beilinson, entre 1984 y 1987. Grabó sus guitarras en Gulp! Y en Oktubre, los primeros discos de Los Redondos. Es el único músico en tocar tanto en Patricio Rey como en Sumo junto a Luca Prodan.

Hernán Aramberri: Ex-baterista y productor de Los Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Entró a rondar el universo de Patricio Rey en “Lobo suelto, cordero atado” (1993), para luego hacer una doble batería en vivo junto a Walter Sidotti. Tras la separación de la mítica banda del rock argentino, acompañó al Indio desde sus primeros pasos como solista (mediados de 2002).

