La Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte llega al Espacio Cultural Le Parc

El principal objetivo del proyecto es promover una experiencia musical lúdica y comunitaria a través del ensamble orquestal.

El cuerpo docente está conformado por María Biritos, Lucila Olguín, Pablo Cáceres, Natanael Sánchez, Marina Pena, Camilo Martínez, Gonzalo Tohmé Bedini, Giuli di Blasi, Mauro Abarca, Marcos Arias y Guillermo Reinoso.

Un repertorio sin fronteras

Para esta presentación, la orquesta ofrecerá un recorrido por un repertorio popular que incluirá folklore argentino, con la chacarera La vieja; clásicos del rock nacional, con obras de Charly García; música internacional, con canciones de The Beatles; estándares de jazz, como Autumn Leaves; bossa nova, con Garota de Ipanema; bandas sonoras de películas y clásicos universales como Over the Rainbow.

Además, el público podrá disfrutar de composiciones originales creadas por el propio director, Patricio Ibire, con fines didácticos y especialmente adaptadas para la formación instrumental de la orquesta, como Paciencia y Vals de la amistad.