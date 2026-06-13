El Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén), recibirá a la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte. La cita será el domingo 14 de junio, a las 19, en la Sala Vilma Rúpolo, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad del espacio.
La Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte llega al Espacio Cultural Le Parc
El proyecto de formación musical comunitaria se presentará a las 19, con entrada gratuita
Este proyecto socioeducativo, que depende de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de la Dirección General de Escuelas (DGE), está dirigido por el músico mendocino Patricio Ibire. La agrupación está integrada por niños, adolescentes y jóvenes provenientes de distintos barrios del Pedemonte mendocino.
Aprendizaje colectivo
La orquesta tiene su sede en el Gimnasio Municipal Nº 5 del barrio La Favorita. En este espacio educativo, los estudiantes reciben formación en una amplia variedad de instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo, bajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, clarinete, trompeta, corno francés, batería y bandoneón. También participan en clases de lectura musical.
El principal objetivo del proyecto es promover una experiencia musical lúdica y comunitaria a través del ensamble orquestal.
El cuerpo docente está conformado por María Biritos, Lucila Olguín, Pablo Cáceres, Natanael Sánchez, Marina Pena, Camilo Martínez, Gonzalo Tohmé Bedini, Giuli di Blasi, Mauro Abarca, Marcos Arias y Guillermo Reinoso.
Un repertorio sin fronteras
Para esta presentación, la orquesta ofrecerá un recorrido por un repertorio popular que incluirá folklore argentino, con la chacarera La vieja; clásicos del rock nacional, con obras de Charly García; música internacional, con canciones de The Beatles; estándares de jazz, como Autumn Leaves; bossa nova, con Garota de Ipanema; bandas sonoras de películas y clásicos universales como Over the Rainbow.
Además, el público podrá disfrutar de composiciones originales creadas por el propio director, Patricio Ibire, con fines didácticos y especialmente adaptadas para la formación instrumental de la orquesta, como Paciencia y Vals de la amistad.