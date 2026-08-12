El viernes 14 de agosto a las 21.30 el ciclo "Música & Copas" presenta el show internacional "Flamenco en Mendoza". Será en el Centro Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén, Mendoza) y las entradas están disponibles en EntradaWeb.
Ciclo Música & Copas: show internacional "Flamenco en Mendoza"
Una noche muy especial para vivir el arte flamenco de cerca, directo desde Sevilla a Mendoza
Desde Sevilla, España, llegan María Clastre (baile) y Nicolás Pelegrín (cante), quienes estarán acompañados por el mendocino Diego Lorenzo en guitarra.
Sobre Nicolás Pelegrín (cante)
Cantaor murciano afincado en Sevilla. Inició su formación musical a los 11 años con la guitarra de la mano de Francisco el Lagunero, instrumento clave en su desarrollo. Se inició en el cante a los 16 años y cursó el Grado de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Córdoba (2018–2022), donde se formó con maestros como Charo Martín, David del Pino, Miguel Ortega y José Anillo.
Trayectoria y reconocimientos:
- Semifinalista en el Festival Internacional Cante de las Minas (2021).
- 1.er puesto en el Concurso Nacional de Saetas de Lorca (2019).
- 2.º puesto en el Concurso de Murcia Flamenca (2021) y en el Concurso Nacional de Saetas de La Unión (2021).
- Presentaciones en el Festival de la Guitarra de Córdoba (2022), Centro Flamenco Fosforito (2019) y el Teatro Cervantes de Londres (2017).
- Gira de dos meses por China (2024–2025) con el Ballet Flamenco de Granada, actuando en Teatros Nacionales de Pekín, Shanghái y más de 20 ciudades.
- Actualidad: docente y cantaor acompañante en la Escuela Flamenca Juan Polvillo y habitual en destacados tablaos de Córdoba, Sevilla y Granada (Las Dueñas, Casa Duende, Azahar, Patio de la Judería, entre otros).
Sobre María Clastre (baile)
Bailaora francesa afincada en Sevilla desde hace más de 15 años. Se ha formado con grandes maestros como Juan Polvillo, Pilar Ortega, Ramón Martínez, Mercedes de Córdoba y María Moreno.
Trayectoria y reconocimientos:
- Integró la compañía de Juan Polvillo, recorriendo Europa y participando en eventos como el Festival Flamenco de Jerez de la Frontera (2019).
- Participó en la apertura de la Bienal de Sevilla 2019 con el proyecto “Carril bata ya” de la bailaora La Choni.
- 2.º premio del Concurso Aniya la Gitana de Ronda y 3.er premio de la Fundación Cristina Heeren.
- Presentaciones continuas en tablaos de Sevilla, Granada y Ronda (La Casa de la Guitarra, Teatro Flamenco Sevilla, Los Jardines del Zoraya, Las Dueñas).
- Actualidad: desde 2022 es profesora de baile flamenco en la Escuela Flamenca Juan Polvillo en Sevilla e imparte masterclasses y cursos anuales en Europa (Francia, Alemania, Portugal) y Sudamérica (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile).
Sobre Diego Lorenzo (guitarra)
Guitarrista mendocino iniciado en el flamenco en 2004. Completó su formación en Sevilla en la Fundación Cristina Heeren con maestros como Pedro Sierra, Paco Cortés y Eduardo Rebollar, perfeccionándose posteriormente con Miguel Pérez y Juan Campallo.
Trayectoria y reconocimiento:
- Referente en la escena local y nacional, con giras por San Luis, San Juan, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
- Experiencia en tablaos de Sevilla como Tablao La Milonga y Tablao Puerta Sol (2024).
- Acompañó a bailaores de renombre internacional como Carmen Ledesma, Pilar Ortega, Nino de los Reyes y David Pérez (ganador del premio de La Unión) y el destacado flautista Jorge Pardo en su paso por Mendoza (2023).
En pocas palabras
- Flamenco en Mendoza: El viernes 14 de agosto llega el show internacional con artistas de Sevilla.
- Artistas destacados: María Clastre (baile), Nicolás Pelegrín (cante) y Diego Lorenzo (guitarra) se presentarán en el Centro Cultural Pascual Lauriente.
- Entradas: Se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma web EntradaWeb.