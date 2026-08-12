Ciclo Música & Copas: show internacional "Flamenco en Mendoza"

Desde Sevilla, España, llegan María Clastre (baile) y Nicolás Pelegrín (cante), quienes estarán acompañados por el mendocino Diego Lorenzo en guitarra.

Sobre Nicolás Pelegrín (cante)

Cantaor murciano afincado en Sevilla. Inició su formación musical a los 11 años con la guitarra de la mano de Francisco el Lagunero, instrumento clave en su desarrollo. Se inició en el cante a los 16 años y cursó el Grado de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Córdoba (2018–2022), donde se formó con maestros como Charo Martín, David del Pino, Miguel Ortega y José Anillo.