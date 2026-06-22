Egipto lo dio vuelta ante Nueva Zelanda y lidera el Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda sorprendió poniéndose en ventaja, pero Egipto lo dio vuelta en la segunda parte para imponerse 3 a 1 y convertirse en el único puntero del Grupo G del Mundial 2026.
Nueva Zelanda sorprendió, pero Egipto lo dio vuelta en la segunda parte para imponerse y convertirse en el único puntero del Grupo G del Mundial 2026.
Nueva Zelanda sorprendió poniéndose en ventaja, pero Egipto lo dio vuelta en la segunda parte para imponerse 3 a 1 y convertirse en el único puntero del Grupo G del Mundial 2026.
En Vancouver, Finn Surman marcó el 1 a 0 para los oceánicos a los 15' y los egipcios recién pudieron revertir el resultado en el complemento con los goles de Mostafa Ziko, Mohamed Sala y Trezeguet, seudónimo que utiliza el mediocampista Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, en homenaje al delantero argentino-francés que jugó en River.
Por tercera vez en el Mundial 2026 el equipo que marcó el primer gol terminó perdiendo y por primera vez en el Grupo G un partido no terminó empatado ya que este domingo Bélgica había igualado sin goles con Irán.
El resultado deja a Egipto en la cima con 4 puntos y muchas chances de clasificarse a 16avos de final; Bélgica a Irán tienen 2 puntos y con uno cierra Nueva Zelanda.
El sábado 27 de junio a las 12 se definirá el Grupo G del Mundial 2026 cuando jueguen Egipto vs. Irán, en Seattle, y Bélgica vs. Nueva Zelanda, en Vancouver.
Los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros de los 12 grupos accederán a los 16avos de final.