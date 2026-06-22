Egipto lo dio vuelta ante Nueva Zelanda y lidera el Grupo G del Mundial 2026

En Vancouver, Finn Surman marcó el 1 a 0 para los oceánicos a los 15' y los egipcios recién pudieron revertir el resultado en el complemento con los goles de Mostafa Ziko, Mohamed Sala y Trezeguet, seudónimo que utiliza el mediocampista Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, en homenaje al delantero argentino-francés que jugó en River.

Trezeguet marcó el 3 a 1 final para Egipto ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Por tercera vez en el Mundial 2026 el equipo que marcó el primer gol terminó perdiendo y por primera vez en el Grupo G un partido no terminó empatado ya que este domingo Bélgica había igualado sin goles con Irán.