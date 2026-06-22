Con el avance de la fase de grupos del Mundial 2026, millones de fanáticos en todo el mundo buscan alternativas desesperadas para no perderse ni un solo segundo de los partidos en tiempo real. Sin embargo, lo que a primera vista parece una solución ideal, rápida y económica, puede ser un peligro.
La preocupante verdad oculta detrás de las "páginas piratas" para ver gratis el Mundial 2026
Las personas que ven el Mundial 2026 por las llamadas "páginas piratas", como Pelota Liibre, no tienen en cuenta grandes riesgos en materia de ciberseguridad
La promesa de transmisiones estables, alta definición y costo cero resulta un anzuelo infalible para el público masivo. Plataformas ilegales de streaming como Pelota Libre, FútbolLibre o Roja Directa han registrado picos históricos de tráfico, aunque lo cierto es que los usuarios ignoran verdaderos problemas que pueden tener en materia de seguridad.
Los riesgos de ver el Mundial 2026 por páginas piratas
Expertos globales en seguridad informática y organismos internacionales de la talla de INTERPOL han encendido las alarmas de manera drástica, ya que con cada reproducción se activan de fondo descargas forzadas e imperceptibles de troyanos, spyware y, en los peores escenarios, ransomware.
Estos archivos maliciosos se instalan directamente en teléfonos móviles, computadoras y televisores inteligentes. Una vez dentro, permiten a los atacantes tomar el control del dispositivo, activar cámaras de forma remota, secuestrando información para luego exigir rescates con grandes sumas de dinero.
Otro de los riesgos críticos al navegar en sitios como Pelota Libre es el robo de identidad y credenciales bancarias. Mediante ventanas emergentes engañosas o falsos requisitos, los ciberdelincuentes capturan nombres de usuario y contraseñas, como también números de teléfono o tarjetas de crédito.
La recomendación unánime de los analistas es clara: la única forma de disfrutar del Mundial 2026 sin lamentar pérdidas financieras o violaciones a la intimidad es recurrir exclusivamente a los canales y plataformas legales que cuenten con los derechos oficiales.
El Siete, la casa del Mundial 2026
Canal 7 de Mendoza pondrá en pantalla en vivo y en directo el segundo partido de la albiceleste por el Grupo J de la Copa del Mundo, que será el lunes 22 de junio desde las 14 en Dallas, Estados Unidos.
Es bueno recordar que Canal 7 de Mendoza, también conocido como El Siete, es un canal de televisión abierta. También lo podés encontrar en Supercanal en el Canal 14 y 1007 en HD. En cuanto a la televisión satelital, en DirecTV aparece en el Canal 130. Y para los que tiene la Televisión Digital Abierta (TDA) hay que sintonizar Canal 31.