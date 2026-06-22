La preocupante verdad oculta detrás de las "páginas piratas" para ver gratis el Mundial 2026

Estos archivos maliciosos se instalan directamente en teléfonos móviles, computadoras y televisores inteligentes. Una vez dentro, permiten a los atacantes tomar el control del dispositivo, activar cámaras de forma remota, secuestrando información para luego exigir rescates con grandes sumas de dinero.

Grupo América Interior organiza una cobertura especial del Mundial FIFA 2026, denominada "Canal Siete es La Casa del Mundial".

Otro de los riesgos críticos al navegar en sitios como Pelota Libre es el robo de identidad y credenciales bancarias. Mediante ventanas emergentes engañosas o falsos requisitos, los ciberdelincuentes capturan nombres de usuario y contraseñas, como también números de teléfono o tarjetas de crédito.

La recomendación unánime de los analistas es clara: la única forma de disfrutar del Mundial 2026 sin lamentar pérdidas financieras o violaciones a la intimidad es recurrir exclusivamente a los canales y plataformas legales que cuenten con los derechos oficiales.

El Siete, la casa del Mundial 2026

Canal 7 de Mendoza pondrá en pantalla en vivo y en directo el segundo partido de la albiceleste por el Grupo J de la Copa del Mundo, que será el lunes 22 de junio desde las 14 en Dallas, Estados Unidos.

Es bueno recordar que Canal 7 de Mendoza, también conocido como El Siete, es un canal de televisión abierta. También lo podés encontrar en Supercanal en el Canal 14 y 1007 en HD. En cuanto a la televisión satelital, en DirecTV aparece en el Canal 130. Y para los que tiene la Televisión Digital Abierta (TDA) hay que sintonizar Canal 31.