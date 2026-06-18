La euforia la Selección Argentina crece y crece. El triunfo ante Argelia con el triplete de Lionel Messi no hizo otra cosa que volver a encender la ilusión de 47 millones de hinchas que, en casa, el bar o en el trabajo cuentan las horas para el próximo partido. El rival: Austria. El objetivo: encaminar la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026. En ese contexto, El Siete transmitirá en vivo el trascendental encuentro del campeón del mundo.
Dónde ver gratis, en vivo y sin delay Argentina-Austria por el Mundial 2026
La Selección Argentina quiere dar un paso clave hacia la clasificación en el Mundial 2026. Mirá a Messi en vivo y en directo
Así de simple: tal como ocurrió en la primera jornada ante los africanos, Canal 7 de Mendoza pondrá en pantalla en vivo y en directo el segundo partido de la albiceleste por el Grupo J de la Copa del Mundo, que será el lunes 22 de junio desde las 14 en Dallas, Estados Unidos.
Es bueno recordar que Canal 7 de Mendoza, también conocido como El Siete, es un canal de televisión abierta. También lo podés encontrar en Supercanal en el Canal 14 y 1007 en HD. En cuanto a la televisión satelital, en DirecTV aparece en el Canal 130. Y para los que tiene la Televisión Digital Abierta (TDA) hay que sintonizar Canal 31.
Cómo llega la Selección Argentina después del show de Lionel Messi en el Mundial 2026
La pregunta parece responderse sola, ya que, tras golear a Argelia, Argentina llegará de la mejor manera al duelo frente a los europeos gracias al triplete de Lionel Messi, quien se convritió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales (16) junto al alemán Miroslav Klose, ya retirado. Y Leo va por más.
Austria aparece como un rival a respetar. Viene de derrotar 3-1 a Jordania en la fecha inicial y querrá sumar para apostar a la clasificación. Es un equipo ordenado, muy táctico y fuerte, por lo que los de Lionel Scaloni deberán hacer los deberes para conseguir otro triunfo, ese que esperan todos los argentinos.
Con Nicolás Tagliafico en franca recuperación, pareciera que los 26 seleccionados estarán a disposición del cuerpo técnico. ¿Repetirá equipo el DT o apostará a una rotación tanto de esquema como de jugadores? No se sabrá a ciencia cierta hasta el mismo lunes, aunque es altamente probable que la mayoría de los que arrancaron ante Argelia también lo hagan frente a los austríacos.
Otras opciones para ver en vivo a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Además de El Siete, también transmitirán en vivo y en directo a La Scaloneta vs. Austria Telefe, DSports, TyC Sports y la TV Pública.
Argentina y Austria jugarán en el AT&T Stadium, conocido como Dallas Stadium. Se encuentra en Arlington, Texas.