Dónde ver gratis, en vivo y sin delay Argentina-Austria por el Mundial 2026

Selección argentina 1 La Selección Argentina se lució ante Argelia y quiere dar otro paso vs. Austria. Foto: archivo

Cómo llega la Selección Argentina después del show de Lionel Messi en el Mundial 2026

La pregunta parece responderse sola, ya que, tras golear a Argelia, Argentina llegará de la mejor manera al duelo frente a los europeos gracias al triplete de Lionel Messi, quien se convritió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales (16) junto al alemán Miroslav Klose, ya retirado. Y Leo va por más.

Austria aparece como un rival a respetar. Viene de derrotar 3-1 a Jordania en la fecha inicial y querrá sumar para apostar a la clasificación. Es un equipo ordenado, muy táctico y fuerte, por lo que los de Lionel Scaloni deberán hacer los deberes para conseguir otro triunfo, ese que esperan todos los argentinos.

Selección argentina Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, figuras de la Selección. Foto: archivo

Con Nicolás Tagliafico en franca recuperación, pareciera que los 26 seleccionados estarán a disposición del cuerpo técnico. ¿Repetirá equipo el DT o apostará a una rotación tanto de esquema como de jugadores? No se sabrá a ciencia cierta hasta el mismo lunes, aunque es altamente probable que la mayoría de los que arrancaron ante Argelia también lo hagan frente a los austríacos.

Otras opciones para ver en vivo a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Además de El Siete, también transmitirán en vivo y en directo a La Scaloneta vs. Austria Telefe, DSports, TyC Sports y la TV Pública.

Argentina y Austria jugarán en el AT&T Stadium, conocido como Dallas Stadium. Se encuentra en Arlington, Texas.