Para qué sirve poner cáscaras de banana en la planta de buganvilla

La buganvilla, también conocida como santa rita o Bougainvillea es una planta trepadora que se destaca por las coloridas brácteas que rodean a sus pequeñas flores blancas. Es muy popular entre los jardineros, ya que crece rápido, es ideal para decorar paredes, vallas y pérgolas. Además, se adapta tanto al cultivo en maceta como en el suelo.
El detalle más llamativo de esta planta es que tiene una paleta de colores espectacular y variada, con tonalidades que van desde el rosa, el morado y el rojo hasta el naranja o blanco. Esto la convierte en una de las especies ornamentales más apreciadas para el jardín.
Existe un truco sencillo que puedes emplear para mejorar el crecimiento y la floración de tu planta, y lleva como ingrediente principal cascaras de banana. A continuación, exploramos esta técnica de jardinería.
Cáscaras de banana en tu planta de buganvilla
La cáscara de banana tiene minerales como magnesio, fósforo, calcio, además de importantes aportes de potasio. A medida que se descompone, estos nutrientes se incorporan gradualmente al suelo y pueden ser aprovechados por las raíces de la planta, por lo que funciona como abono natural.
Según Eco Culture, "el potasio es un macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este elemento juega un papel crucial en numerosos procesos fisiológicos, desde la fotosíntesis hasta la resistencia al estrés".
Colocar cáscaras de banana y otros ingredientes orgánicos en la tierra aporta nutrientes esenciales a la planta. Además, la materia orgánica que se genera durante su descomposición mejora la estructura del suelo y favorece la actividad de microorganismos beneficiosos.
Los jardineros recomiendan utilizar esta técnica durante las etapas de crecimiento activo, floración o producción de frutos, es decir, en la temporada primavera-verano. Es aquí, cuando las plantas aumentan sus necesidades nutricionales.
No obstante, no hay que abusar de este recurso. El exceso de materia orgánica en descomposición puede atraer insectos, plagas e incluso generar problemas de humedad y pudrición.