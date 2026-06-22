Inicio Sociedad planta
Jardinería

Para qué sirve poner cáscaras de banana en la planta de buganvilla

Esta planta trepadora regala una imponente belleza durante los meses de calor. Es fácil de cuidar y se adapta a macetas o directo en el sustrato

Paula García
Por Paula García [email protected]
Las cáscaras de banana pueden beneficiar el crecimiento de la planta de buganvilla. Imagen: Pexels.

Las cáscaras de banana pueden beneficiar el crecimiento de la planta de buganvilla. Imagen: Pexels.

La buganvilla, también conocida como santa rita o Bougainvillea es una planta trepadora que se destaca por las coloridas brácteas que rodean a sus pequeñas flores blancas. Es muy popular entre los jardineros, ya que crece rápido, es ideal para decorar paredes, vallas y pérgolas. Además, se adapta tanto al cultivo en maceta como en el suelo.

El detalle más llamativo de esta planta es que tiene una paleta de colores espectacular y variada, con tonalidades que van desde el rosa, el morado y el rojo hasta el naranja o blanco. Esto la convierte en una de las especies ornamentales más apreciadas para el jardín.

Existe un truco sencillo que puedes emplear para mejorar el crecimiento y la floración de tu planta, y lleva como ingrediente principal cascaras de banana. A continuación, exploramos esta técnica de jardinería.

Con la llegada de los meses c&aacute;lidos esta planta comienza a regalar su imponente belleza. Imagen: Pixabay.

Con la llegada de los meses cálidos esta planta comienza a regalar su imponente belleza. Imagen: Pixabay.

Cáscaras de banana en tu planta de buganvilla

La cáscara de banana tiene minerales como magnesio, fósforo, calcio, además de importantes aportes de potasio. A medida que se descompone, estos nutrientes se incorporan gradualmente al suelo y pueden ser aprovechados por las raíces de la planta, por lo que funciona como abono natural.

Según Eco Culture, "el potasio es un macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este elemento juega un papel crucial en numerosos procesos fisiológicos, desde la fotosíntesis hasta la resistencia al estrés".

Colocar cáscaras de banana y otros ingredientes orgánicos en la tierra aporta nutrientes esenciales a la planta. Además, la materia orgánica que se genera durante su descomposición mejora la estructura del suelo y favorece la actividad de microorganismos beneficiosos.

En vez de desechar las c&aacute;scaras de bananas, las puedes usar como abono casero para las plantas. Imagen: Pexels.

En vez de desechar las cáscaras de bananas, las puedes usar como abono casero para las plantas. Imagen: Pexels.

Los jardineros recomiendan utilizar esta técnica durante las etapas de crecimiento activo, floración o producción de frutos, es decir, en la temporada primavera-verano. Es aquí, cuando las plantas aumentan sus necesidades nutricionales.

No obstante, no hay que abusar de este recurso. El exceso de materia orgánica en descomposición puede atraer insectos, plagas e incluso generar problemas de humedad y pudrición.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar