Para qué sirve poner cáscaras de banana en la planta de buganvilla

Con la llegada de los meses cálidos esta planta comienza a regalar su imponente belleza. Imagen: Pixabay.

Cáscaras de banana en tu planta de buganvilla

La cáscara de banana tiene minerales como magnesio, fósforo, calcio, además de importantes aportes de potasio. A medida que se descompone, estos nutrientes se incorporan gradualmente al suelo y pueden ser aprovechados por las raíces de la planta, por lo que funciona como abono natural.

Según Eco Culture, "el potasio es un macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este elemento juega un papel crucial en numerosos procesos fisiológicos, desde la fotosíntesis hasta la resistencia al estrés".

Colocar cáscaras de banana y otros ingredientes orgánicos en la tierra aporta nutrientes esenciales a la planta. Además, la materia orgánica que se genera durante su descomposición mejora la estructura del suelo y favorece la actividad de microorganismos beneficiosos.

En vez de desechar las cáscaras de bananas, las puedes usar como abono casero para las plantas. Imagen: Pexels.

Los jardineros recomiendan utilizar esta técnica durante las etapas de crecimiento activo, floración o producción de frutos, es decir, en la temporada primavera-verano. Es aquí, cuando las plantas aumentan sus necesidades nutricionales.

No obstante, no hay que abusar de este recurso. El exceso de materia orgánica en descomposición puede atraer insectos, plagas e incluso generar problemas de humedad y pudrición.