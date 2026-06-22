Nicolás Novello es parte de la Selección argentina que hay detrás de los campeones del mundo

- Cómo manejan el tema de las provincias, a nosotros por ahí nos cuesta, nos encantaría estar siempre, pero una cuestión de distancia en un país tan amplio cuesta. ¿Cómo tratan de administrar eso?

- Tratando de ser justos y entendiendo que es difícil. Al final todas las provincias de nuestro país hacemos uno y para nosotros es un orgullo que vengan de Mendoza sabiendo el esfuerzo que hacen, y tenemos de todos lados, vos lo viste acá, y para nosotros es importantísimo que cada periodista de medios grandes o el más chiquitito de todos, no importa, estén acá, tengan la posibilidad de venir porque sabemos el esfuerzo y que puedan llevar la cobertura de su selección, de su equipo, desde Estados Unidos al rinconcito de cada uno de los lugares donde estén. Es un orgullo enorme. Por eso nosotros también lo hacemos porque queremos que eso pase.

Con la Selección en las buenas y en las malas

- Nico, 4 mundiales, te tocaron las malas y las buenas, ¿no? Este, de momentos difíciles y bueno, este momento que es fantástico.

- Sí, arrancamos con las malas y después se acomodó un poco, pero bueno, muy feliz.

Nico con la Copa del Mundo en Qatar.

- ¿Y notaste ese cambio, no?, de la marca AFA, porque también estuvimos hace poquito en la exposición que hicieron desde marketing en donde, bueno, hablan de que en 9 años dieron vuelta todo lo que parecía estar perdido.

- Sí, ha crecido mucho la marca AFA en los últimos años y lógicamente también los resultados han ayudado para que eso suceda y en la expansión global de la marca AFA me parece que el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno en los últimos años en bueno, en la parte de comunicación también, así que creo que nada, eso ha jerarquizado más nuestra marca, nuestra asociación.

- Lo último, el requerimiento más loco que te ha llegado, que vos decís, "¿Cómo puede ser que de este país me pidan algo?" ¿Algo que te acuerdes así?

- Bueno, el partido cuando volvimos de Qatar que hicimos el festejo con Panamá en cancha de River, que tuvimos creo que 130 y pico de solicitudes, 130.000. Yo había puesto un posteo en su momento en Twitter que había dicho que no alcanzaban dos monumentales para la prensa por las solicitudes, que en un momento, bueno, hasta los formularios estaban colapsados, fue un caos total. Eso fue lo más loco que nos pasó después de salir campeones, increíble, inolvidable. También, no sé cómo lo hicimos, o sea, fue un quilombo, la verdad que fue un gran quilombo, pero bueno, lo acomodamos porque después teníamos el partido en Santiago del Estero también con Curazao, entonces medio que dividimos un poquito, ¿viste? equilibramos, zafamos, y salimos ahí gambeteando.