DIY de costura: en qué se pueden usar las sábanas viejas de cama

DIY es un término que se utiliza para definir los tipos de trucos caseros destinados a confeccionar, arreglar, recuperar o crear cosas con tus propias manos, ya sean de costura, manualidades, artesanías, construcción o limpieza. Existen DIY para casi todo.
La tela de sábanas sirve para muchos proyectos de costura caseros y se puede reutilizar en sencillos pasos. Hoy te dejo algunas ideas para reutilizar las sábanas gastadas y algunas recomendaciones para cuidar, lavar y conservar las sábanas de cama cuando todavía están nuevas.
DIY paso a paso: ¿cómo puedo reutilizar unas sábanas viejas?
Las sábanas pueden ser de telas de algodón o tejidos con un poco más de poliéster o nylon. Generalmente, este tipo de telas se gastan por dos motivos principales: porque las usamos mucho y están todo el tiempo en contacto con la ropa, el cuerpo, el colchón y las mantas; y porque las lavamos mucho. El lavarropas, los jabones y suavizantes van destiñendo las sábanas de cama.
Con unas sábanas gastadas se pueden realizar varios DIY o trucos de costura. Algunos llevan agua e hijos y otros solo se realizan con unas tijeras. Cada truco está pensado para llenar un vacío en el hogar, de limpieza, de protección, costura o mascotas.
- El primer DIY es el más básico. Consiste en aprovechar las sábanas viejas para crear trapos multiusos de limpieza para quitar el polvo, limpiar vidrios o cubrir la mopa de piso.
- Otra opción de truco consiste en usar las sábanas de cama grande para crear tipis o fuertes infantiles. Son unas pequeñas carpas para jugar.
- Las sábanas también se usan para armar almohadones básicos que posteriormente se cubren con fundas lavables y más bonitas.
- Finalmente, con unas sábanas que no usas, puedes confeccionar bolsas de compras reutilizables o fundas protectoras multiuso.
¿Cómo puedo cuidar las sábanas de cama cuando todavía sirven?
Siempre se puede usar un DIY cuando las sábanas no dan para más, pero, si todavía están nuevas, se pueden cuidar con algunos tips.
Lo ideal es lavar las sábanas semanalmente e ir intercambiando con otros juegos para que no se gasten.
Se deben lavar solas en el lavarropas con un programa de lavado tibio, un ciclo suave y productos adecuados. Hay que evitar el suavizante para que no se pongan ásperas las telas.
Las sábanas se secan mejor al aire libre, donde no se concentra humedad, y se pueden blanquear con un poco de bicarbonato de sodio o vinagre.