Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cómo evitar que compres una falsa y que no te beneficien sus propiedades.

Si quieres que tu lámpara de sal tenga efectos positivos en tu casa, tiene que ser original. Foto Canva

Lámpara de sal: cómo detectar si es original o es una réplica

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios con la abundancia, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético hace efecto solo si es la original de Himalaya.