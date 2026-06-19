Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones, etc. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar, pero primero hay que saber si es falsa u original, ya que eso influye mucho.
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cómo evitar que compres una falsa y que no te beneficien sus propiedades.
Lámpara de sal: cómo detectar si es original o es una réplica
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios con la abundancia, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético hace efecto solo si es la original de Himalaya.
Su uso cada vez se hace más popular por presuntas propiedades para mejorar la salud, levantar el ánimo y conciliar el sueño. Sin embargo, ahora que se pusieron de moda existen muchas imitaciones. Para asegurarte de no comprar una falsa y tengas en casa una lámpara réplica, distinguirlas requiere tener en cuenta 6 tips:
- La lámpara de sal real debe venir con un certificado de autenticidad que consta de dónde se ha extraído el mineral con el que se elaboró.
- Si es original la lámpara tendrá una gama de colores que van desde el anaranjado al rosa. Si tiene un brillo uniforme, es falsa.
- Si es real la lámpara de sal no debe brillar igual por toda la superficie de la piedra.
- Las reales tienen una luz tenue y muy suave. Si la que compraste tiene potencia como para iluminar una habitación, se trata de una falsificación.
- Normalmente pierden agua, si no lo hace es falsa, porque las verdaderas reaccionan frente a la humedad.
- Si es demasiado frágil, es una réplica.
- Si la lámpara de sal se va deshaciendo por partes debido a la humedad, es falsa.