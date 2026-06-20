Un DIY de invierno perfecto para coser tus propias polainas contra el frío

Las polainas nacieron históricamente de una necesidad antigua. Los pastores, monjes, campesinos y militares necesitaban una prenda de ropa que protegiera los gemelos y tobillos del barro, las malezas, espinas y el clima frío.

DIY: cómo coser unas polainas para el invierno

Para coser estas polainas no necesitas saber de tejido ni usar lanas. Las polainas se pueden hacer de otras telas abrigadas como peluchito, corderoy o polar. En este caso vas a necesitar tela de peluche estampada o lisa.

Además, vas a necesitar máquina de coser, hilo de los colores de la tela, aguja, tijeras, una regla, lápiz para marcar, alfileres y unas polainas que ya tengas para tomar mejor la medida.

Dato clave de este DIY: las polainas tienen que medir lo que mide la pantorrilla y tienen que quedar relativamente ajustadas para que no se bajen.

Para arrancar con el DIY, toma las medidas de las polainas considerando tu pantorrilla alta y el talón del pie. Utiliza un centímetro para medir el diámetro. Corta las telas para el DIY. Te van a quedar dos rectángulos con la medida. Siempre hay que cortar un par de centímetros de más para que se puedan hacer bien las costuras. Realiza un surfilado y dobladillo de un centímetro en ambas piezas de tela, tal como se ve en el DIY. Une los bordes para formar la polaina, enfrentando derecho con derecho. Luego solo hay que voltear la prenda de ropa y está lista para usar en invierno. Es un truco rápido, barato y útil.

Un truco de costura y algo más: otros DIY que se pueden hacer con esta tela

Con la tela de peluche se pueden coser muchísimas prendas de ropa y accesorios. Generalmente, esta tela se usa para coser mantas de invierno y frazadas.

Con esta tela se pueden coser muchas prendas de ropa.

También se pueden hacer pijamas de peluche, batas de baño, camperas, bodis para niños, almohadones, guantes, buzos y pantalones de invierno abrigados.