Tres plantas perfectas para hacer un jardín vertical y cambiar la apariencia de los muros

Las plantas aportan color y frescura, por lo que transforman cualquier ambiente en un lugar más amigable y acogedor. En el último tiempo, una de las tendencias que ha crecido es la creación de jardines verticales.
¿Qué son los jardines verticales?
Un jardín vertical cuenta con instalaciones cubiertas de plantas de diversas especies que crecen de manera vertical sobre una pared, muro o estructura de soporte. A diferencia del jardín tradicional, estos sistemas se fijan a superficies elevadas.
Son perfectos para optimizar el espacio, incorporando áreas verdes en lugares pequeños donde no hay suelo disponible, como balcones o terrazas. Se adaptan a interiores o exteriores, así que cualquiera los puede incluir en casa.
Las ventajas de sumar un jardín vertical comprenden aislamiento térmico y acústico, reducción de la temperatura ambiente, optimización del espacio y mejora del entorno visual. También purifican el aire y crean un microclima relajante.
Tres plantas para un jardín vertical
- Poto o pothos: es una planta trepadora versátil y decorativa que tiene hojas verdes teñidas con dibujos de color crema. Es de rápido crecimiento, sobre todo si recibe buena luz. Cuando la planta está reptando en busca de una guía o soporte para trepar, sus hojas son de tamaño pequeño pero, a medida que lo consiguen, aumentan de tamaño considerablemente.
- Helecho de Boston: es una especie que tiene un encanto sencillo, hojas largas, arqueadas y de un verde intenso. Nephrolepis exaltata (su nombre científico), aporta volumen y textura al jardín vertical. Su porte colgante lo convierte en una especie ideal apra macetas colgantes.
- Sedum morganianum: es una planta que pertenece al género de las suculentas. Es resistente y tiene bajo requirimiento hídrico, así que necesita un riego abundante.