Tres plantas perfectas para hacer un jardín vertical y cambiar la apariencia de los muros

Las plantas aportan color y frescura, por lo que transforman cualquier ambiente en un lugar más amigable y acogedor. En el último tiempo, una de las tendencias que ha crecido es la creación de jardines verticales.

¿Qué son los jardines verticales?

Un jardín vertical cuenta con instalaciones cubiertas de plantas de diversas especies que crecen de manera vertical sobre una pared, muro o estructura de soporte. A diferencia del jardín tradicional, estos sistemas se fijan a superficies elevadas.