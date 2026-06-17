Paso a paso: un DIY para confeccionar un ponchito de invierno elegante y abrigado

poncho Cómo coser un ponchito de invierno.

DIY paso a paso: cómo coser un poncho elegante de invierno

Para coser este poncho de micropolar, vas a necesitar un cuadrado de tela de polar de 90 centímetros, aunque depende de tus medidas. Además, vas a necesitar hilo del mismo color, aguja, tijeras, máquina de coser y regla.

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Coloca el cuadrado de tela doblado sobre la mesa de trabajo. El primer paso de este DIY consiste en dar forma al proyecto y cortar el cuello, marcando un semicírculo como se ve en el video. Surfila todos los bordes de la tela para que la prenda de ropa no se deshilache. Une con costura recta el borde para que se forme el cuello. Con un rectángulo de la misma tela cose el cuello superior del DIY; este poncho es tipo polera. Coloca el cuello en el orificio del poncho que hiciste al comienzo del DIY. Para finalizar la confección de esta prenda de ropa, coloca los botones decorativos en el cuello. Se puede usar arriba de camisetas, camisas, blusas y poleras. Lo mejor es buscar un color tierra o negro que combine con varias prendas de ropa.

Otras prendas de ropa de invierno que se pueden coser con un DIY

Buscando un buen truco, tutorial o DIY, se puede coser mucha ropa de invierno. Por ejemplo, con un rectángulo de polar se puede coser un cuello para abrigarte. Solo hay que recortar el polar, hacer un dobladillo, colocar un elástico regulable y unir la parte de atrás.

cuellito de invierno Se puede coser mucha ropa de invierno con un truco o DIY.

También se pueden hacer unas polainas de polar, con el mismo formato y molde del cuellito, solo que más angostas. El micropolar también se usa para coserle ropa a las mascotas o para coser cuchas de perro.