Marcelo Bielsa y Uruguay, sin margen de error en el Mundial 2026: qué necesita para cruzarse con Argentina

Con relación al empate con Cabo Verde, manifestó: “Los errores, de organización sobre todo, que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor o del entrenador. Evidentemente, pagamos un precio muy caro por esos errores. Cuesta muchísimo conseguir un gol y recibir dos goles como recibimos ayuda a que un equipo que, desde mi punto de vista, tiene menos recursos que Uruguay, diga presente en el partido” .

"NO ME QUEDAN DUDAS QUE URUGUAY ES MEJOR EQUIPO QUE CABO VERDE"



Marcelo Bielsa, tras el segundo empate de la Celeste en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/egCo2AqUkD — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

“Insisto, lo que pasó después del primer gol se evitaba manteniendo el protagonismo que habíamos sostenido. Después del gol hubo una baja que se revirtió en el cierre del primer tiempo. Para mí el momento decisivo del partido son los quince minutos iniciales del segundo tiempo. El mensaje que dio el rival fue ‘tengan la pelota y evitamos el tercer gol’. No creamos peligro en esos quince minutos y recibimos el gol. Esa es mi conclusión”.

Uruguay quedó en una situación comprometida en el Grupo H y llegará a la última fecha con la obligación de derrotar a España para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

Cómo está el Grupo H y el probable rival de la Selección argentina en 16avos de final

La Selección argentina sigue con atención la definición del Grupo H del Mundial 2026 debido a que de esa zona podría salir su rival en los 16avos de final si el equipo dirigido por Lionel Scaloni termina primero o segundo del Grupo J.

El panorama empezó a tomar forma después de la goleada de España por 4-0 ante Arabia Saudita y del empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, resultados que dejaron una tabla apretada y abierta de cara a la última fecha.

Las posiciones del Grupo H

España 4 (4 goles a favor y ninguno en contra)

Uruguay 2 (3 goles a favor y 3 en contra)

Cabo Verde 2 (2 goles a favor y 2 en contra)

Arabia Saudita 1 (2 goles a favor y 6 en contra)

La definición del Grupo H

El viernes 26 de junio a las 21 hora argentina jugarán: Uruguay vs. España, en Guadalajara, y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, en Houston.

Si Uruguay le gana a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita, la Roja podría quedar segunda y ser rival de Argentina.

Si Uruguay y Cabo Verde ganan o empatan sus respectivos partidos quedarán igualados y los criterios de desempate en juego serán diferencia de gol, goles a favor y fair play.

Si Cabo Verde vence a Arabia Saudita y Uruguay empata con España, el seleccionado africano queda segundo y aparecer como posible rival argentino.

Si Cabo Verde gana por una diferencia amplia, podría incluso discutir el primer puesto con España, dependiendo de la diferencia de gol y de los goles convertidos.

Arabia Saudita también tiene una puerta abierta: si derrota a Cabo Verde y Uruguay no le gana a España, podría meterse en zona de clasificación.

En definitiva España manda, Uruguay se complicó, Cabo Verde sueña y Arabia Saudita todavía respira.