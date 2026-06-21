Cabo Verde le complicó los planes a Uruguay empatándole un partido caliente en Miami

Un partido de locos: Uruguay y Cabo Verde

El duelo entre los sudamericanos y los africanos se jugó en el estadio Hard Rock de Miami, con el arbitraje del noruego Espen Eskås.

Pese a estar Uruguay dominando desde del inicio y acechando el arco de Cabo Verde, fueron los africanos los que fueron avisando de contra su peligrosidad, y a los 21 minutos dispusieron de una oportunidad franca de pelota parada. Tiro Libre directo y de frente al arco de Muslera. Llegó el remate de Kevin Lenini, mientras la barrera de dos jugadores (Araújo y Viñas) se abrió y dejó vía libre para que la pelota superara al uno uruguayo y decretara el 1 a 0 para los africanos.

Maxi Araújo forcejea con Arcanjo en el medio campo durante el duelo entre Uruguay y Cabo Verde.

Uruguay no bajó los brazos, siguieron atacando, esta vez con más ímpetu, y antes del final del primer tiempo tuvieron premio. Una pelotazo cruzado al área le llegó a Rodrigo Betancur, que la bajó al medio, y de palomita, se arrojó Maximiliano Araújo y bajo los palos cabeceó al gol del empate.

ya más tranquilos, los de Marcelo Bielsa siguieron demostrando mejor fútbol, y en tiempo de descuento (45 +5'), Otra pelota llovida al área fue bajada esta vez por Araújo, ý le permitió a Agustín Cannobbio ingresar sólo y meter la punta del botín para anotar el 2 a 1 con que se fueron al descanso.

Complemento y otra sorpresita de Cabo Verde

El complemento no varió en cuanto al dominio de campo de juego y el control de la pelota por parte de la Selección de Uruguay. Toque, rotación, apertura a una y otra banda, y pelotas cruzadas buscando sorprender a una defensa muy cerrada de Cabo Verde.

Cuando todo hacía pensar que era cuestión de tiempo para que los Charrúas aumentaran la ventaja, un grosero error del fondo Celeste permitió la igualdad de los caboverdianos. En un saque lateral de Emiliano Martínez para Mathías Olivera, éste la tocó para el arquero Muslera, pero el pase quedó corto y le permitió a los 58' a Hélio Varela anticipar al 1 y quedarse con la pelota y anotar el empate.

La pasividad de Cabo Verde era aparente y en realidad estaba al acecho para partir de contra o recuperar ante los errores del rival. Dos minutos después del gol, una contra permitió a Jamiro Monteiro que probara de lejos, y la pelota se fue apenas desviada por sobre el travesaño.

El loco festejo de todo Cabo Verde y Hélio Varela, que aprovechó un "regalito" del fondo Charrúa para lograr un histórico empate en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Entre las contras del rival, y la doble línea de cuatro impuesta delante del arquero Vozinha, Uruguay no cejó en la búsqueda del triunfo que le diera más certezas respecto al pasaje a 16avos. de final. Bielsa buscó variantes, sacó a Araújo y entró Brian Rodríguez. Metió a los africanos en su área y generó una y otra jugada de gol.

Con tiempo reglamentario cumplido, Valverde dispuso un tiro libre desde la media luna, y el bombazo se fue alto.

La Selección de Uruguay deberá superar al candidato, España, que viene de golear a Arabia Saudita por 4 a 0 para asegurarse el pase a 16avos. de final del Mundial 2026, el próximo viernes 26, a las 22 (hora argentina), el el estadio Akron, de Guadalajara, México.