Cabo Verde le complicó los planes a Uruguay empatándole un partido caliente en Miami

La Selección de Uruguay buscaba contra el "supuestamente" accesible Cabo Verde acercarse a la clasificación a la segunda ronda en su segundo partido. Pero los de Marcelo Bielsa se complicaron con errores propios y sólo igualaron 2 a 2, por lo que deberán ganarle a España, líder del Grupo H para ir a los 16avos. de final.
Todo arrancó mal para los dirigidos por Marcelo Bielsa, que pese a dominar, se distrajeron en un tiro libre y permitieron que Kevin Lenini abriera el marcador (21'). Antes del final del primer tiempo lo dieron vuelta con goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio. Pero en el complemento, otro error hizo que Jamiro Monteiro pusieron el empate, que fue defendido como leones por los africanos, hasta el pitazo final. Cabo Verde debutó en esta Copa Mundial de Fútbol 2026 con dos empates.
Cabo Verde ya no es una sorpresa en esta Copa Mundial de Fútbol 2026
Cabo Verde logró méritos propios para soñar con la clasificación a playoffs tras empatarle a los favoritos del Grupo H, España y Uruguay y quedar con 2 puntos, al igual que los Charrúas y definiendo ahora contra Arabia Saudita, que cayó frente a España y sólo suma una unidad (igualdad ante Uruguay).
Un partido de locos: Uruguay y Cabo Verde
El duelo entre los sudamericanos y los africanos se jugó en el estadio Hard Rock de Miami, con el arbitraje del noruego Espen Eskås.
Pese a estar Uruguay dominando desde del inicio y acechando el arco de Cabo Verde, fueron los africanos los que fueron avisando de contra su peligrosidad, y a los 21 minutos dispusieron de una oportunidad franca de pelota parada. Tiro Libre directo y de frente al arco de Muslera. Llegó el remate de Kevin Lenini, mientras la barrera de dos jugadores (Araújo y Viñas) se abrió y dejó vía libre para que la pelota superara al uno uruguayo y decretara el 1 a 0 para los africanos.
Uruguay no bajó los brazos, siguieron atacando, esta vez con más ímpetu, y antes del final del primer tiempo tuvieron premio. Una pelotazo cruzado al área le llegó a Rodrigo Betancur, que la bajó al medio, y de palomita, se arrojó Maximiliano Araújo y bajo los palos cabeceó al gol del empate.
ya más tranquilos, los de Marcelo Bielsa siguieron demostrando mejor fútbol, y en tiempo de descuento (45 +5'), Otra pelota llovida al área fue bajada esta vez por Araújo, ý le permitió a Agustín Cannobbio ingresar sólo y meter la punta del botín para anotar el 2 a 1 con que se fueron al descanso.
Complemento y otra sorpresita de Cabo Verde
El complemento no varió en cuanto al dominio de campo de juego y el control de la pelota por parte de la Selección de Uruguay. Toque, rotación, apertura a una y otra banda, y pelotas cruzadas buscando sorprender a una defensa muy cerrada de Cabo Verde.
Cuando todo hacía pensar que era cuestión de tiempo para que los Charrúas aumentaran la ventaja, un grosero error del fondo Celeste permitió la igualdad de los caboverdianos. En un saque lateral de Emiliano Martínez para Mathías Olivera, éste la tocó para el arquero Muslera, pero el pase quedó corto y le permitió a los 58' a Hélio Varela anticipar al 1 y quedarse con la pelota y anotar el empate.
La pasividad de Cabo Verde era aparente y en realidad estaba al acecho para partir de contra o recuperar ante los errores del rival. Dos minutos después del gol, una contra permitió a Jamiro Monteiro que probara de lejos, y la pelota se fue apenas desviada por sobre el travesaño.
Entre las contras del rival, y la doble línea de cuatro impuesta delante del arquero Vozinha, Uruguay no cejó en la búsqueda del triunfo que le diera más certezas respecto al pasaje a 16avos. de final. Bielsa buscó variantes, sacó a Araújo y entró Brian Rodríguez. Metió a los africanos en su área y generó una y otra jugada de gol.
Con tiempo reglamentario cumplido, Valverde dispuso un tiro libre desde la media luna, y el bombazo se fue alto.
La Selección de Uruguay deberá superar al candidato, España, que viene de golear a Arabia Saudita por 4 a 0 para asegurarse el pase a 16avos. de final del Mundial 2026, el próximo viernes 26, a las 22 (hora argentina), el el estadio Akron, de Guadalajara, México.