España goleó a Arabia Saudita y dejó atrás las críticas tras su mal debut

Lamine Yamal convirtió su primer gol en un Mundial a los 10 minutos cuando recibió un centro del sector izquierdo e ingresó por el segundo palo para lanzarse al piso y mandar la pelota al fondo de la red.

Luego Mikel Oyarzabal también se reivindicó de su flojo debut y sumó dos tantos: primero a los 21 y después a los 24. El paralelismo con el partido contra Cabo Verde es sorprendente: mientras que en el debut no tocó la pelota durante los primeros 30 minutos, contra los árabes en el mismo tiempo convirtió dos goles y realizó una asistencia.

Lamine Yamal tuvo su debut en el arco para España en un Mundial.

En el segundo tiempo Marc Cucurella sacó un zapatazo luego de un centro por la izquierda y aunque el arquero Mohammed Al Owais logró atajarlo, el rebote en Hassan Al Tambakti selló la victoria y la goleada.

Es la quinta vez que España gana un partido en una Copa del Mundo por una diferencia de más de 5 goles, mientras que es la décima derrota consecutiva de Arabia Saudita contra rivales europeos en mundiales de fútbol.

España ahora espera por Uruguay

En la tercera fecha del Mundial España jugará el próximo viernes 26 de junio contra Uruguay en el Estadio AKRON en Guadalajara, México; por su lado, Arabia Saudita hará lo propio en el mismo horario frente a Cabo Verde en el NRG Stadium en Houston, Estados unidos.