España decepcionó en el Mundial tras igualar con la debutante Cabo Verde

Con el 74% de la posesión del balón la Furia Roja intentó recurrir a diferentes estrategias para doblegar a sus rivales, pero sin éxito. Cabo Verde formó con una línea defensiva de cuatro jugadores y pocos metros por delante se formaron cinco mediocampistas que supieron replegarse de manera ordenada para mantener el arco en cero.

La desesperación fue tal que el entrenador Luis de la Fuente decidió el ingreso de Lamine Yamal, aunque el joven delantero no logró gravitar durante los poco más de 20 minutos que estuvo en cancha.

España - Cabo Verde Lamine Yamal ingresó para darle una victoria a España, pero no lo logró.

Las estadísticas que entierran a España contra Cabo Verde

Toda España está conmocionada por el flojo debut que tuvieron en la cita mundialista donde no pudieron romper la paridad en los 90 minutos con estadísticas y situaciones que preocupan:

El delantero central Mikel Oyarzabal de la Roja (quien se desempeña en la Real Sociedad) estuvo 30 minutos sin tocar la pelota, una situación que no se daba desde Inglaterra 1966.

Es el debut absoluto de Cabo Verde en un Mundial.

Mientras que España está en la tercera posición del ranking FIFA, los africanos están en el pueso 64.

España La decepción de España es total.

Los defensores centrales juegan en la Liga de Irlanda y en la Liga Pro de los Emiratos Árabe Unidos.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde, tiene 40 años.

España realizó 27 disparos, 7 de ellos fueron al arco. Su rival de turno tuvo 6 remates en total y tan solo 1 fue al arco.

La posesión fue del 74% para los europeos y del 26% para los africanos.

Cabo Verde hizo una sola falta durante todo el partido.

España - Cabo Verde España y Cabo Verde no se sacaron ventajas en un partido muy reñido en el área africana.

Embed - ¡ESPAÑA NO LE PUDO HACER UN GOL A LA HUMILDE CABO VERDE! | España 0-0 Cabo Verde | RESUMEN | M13

España volverá a jugar el próximo sábado 21 frente a Arabia Saudita desde las 13 mientras que Cabo Verde hará lo propio con Uruguay el mismo día, pero desde las 19.