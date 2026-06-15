Uruguay sufrió y mereció mucho más que el empate ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026

Los dirigidos por Marcelo Bielsa siguieron rondando el arco de Al Owais, pero sin muchos espacios para poder definir con comodidad.

El quiebre del encuentro se produjo luego de la pausa de hidratación, cuando el equipo asiático se apoderó del control de la pelota y comenzó a exigir al experimentado arquero Fernando Muslera. A los 37' Al Amri fusiló al 1 uruguayo, que a puro reflejo la desvió al córner.

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Tres minutos después Abdulelah Al Amri tuvo revancha y abrió el marcador. Córner desde la derecha, gana de cabeza Kanno, con tanta potencia que Muslera no pudo retener y cedió un rebote que el zaguero central del Al-Nassr punteó ante la salida desesperada del arquero y puso el 1 a 0.

Uruguay sintió el golpe y salió a devolverlo. Nuevamente le rodeó el arco a Arabia Saudita y estuvo cerca del empate. A los 44 Viñas quiso colocar un cabezazo bombeado al segundo palo, y el portero la manoteó al córner.

A los 45, un largo pelotazo cruzado, de derecha a izquierda, dejó sólo a Maxi Araújo, pero el árbitro cobró posición adelantada en la última jugada importante del período.

El complemento, lo mejor del partido Uruguay vs. Arabia Saudita

Tal como terminó el primer tiempo, comenzó el complemento. Uruguay presionando cerca del arco de los dirigidos por Georgios Donis y generando una tras otra situaciones de gol para nivelar. A un minutos del reinicio, el que avisó fue Federico Viñas, que exigió al arquero rival a sacarla por línea de fondo.

Ante la muy cerrada defensa saudí, los uruguayos probaron con remates externos, pelotas cruzadas y de pelota parada.

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La insistencia y búsqueda de variantes del ataque celeste logró el objetivo. A los 79', desde el ángulo izquierdo del área grande partió el centro de Olivera, que encontró a Viñas cara a cara con Al Owais y le dio de cabeza. Tapó el arquero y dio rebote sobre su derecha, desde donde, y en ángulo cerrado la cruzó Maximiliano Araújo para poner la merecida igualdad para Uruguay.

Luego de esto los de Bielsa tomaron impulso, y llovieron los pelotazos en el arco árabe. Valverde, Canobbio, y De la Cruz exigieron al límite al arquero Al Owais, que se transformó en el salvador del empate saudí.

De esta forma, el Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol 2026 quedó con sus cuatro integrantes igualados en un punto, tras los empates de este lunes, aunque Uruguay y Arabia Saudita tienen ventaja por anotar un gol cada uno, ya que España y Cabo Verde no abrieron el marcador.