Más de uno se asombró con las versiones presentadas ante la Justicia de Montevideo, Uruguay, por parte de una adolescente de 13 años, que ha sido imputada por el brutal asesinato de su abuela, en un hecho que causó una conmoción generalizada.
Un adolescente de 13 años siguió la orden de un videojuego y mató de 13 puñaladas a su abuela
La adolescente de 13 años, imputada por el brutal asesinato de su abuela, alegó que un videojuego le ordenó cometer el crimen
El asesinato, que en un primer momento fue negado por la adolescente, ocurrió en el barrio cerrito. La abuela recibió al menos diez puñaladas y la chica sostuvo que lo hizo porque había sido la orden de un videojuego, que la mandaba a herirla.
Adolescente y un asesinato espantoso en Uruguay
Medios de eses país y que tuvieron acceso a la investigación del caso, sostuvieron que la adolescente “es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió (el homicidio). Sin perjuicio, sí necesita atención psiquiátrica, ya que había interrumpido la misma y la medicación”.
También dieron a conocer que la adolescente fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde fue evaluada por distintos profesionales de la salud.
Mientras avanza la causa judicial por asesinato, la adolescente estará alojada de manera preventiva en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por un plazo de 150 días.
Cómo fue el caso de la adolescente y su abuela asesinada
La abuela de 81 años recibió diez puñaladas y la adolescente, en un principio, aseguró que se había suicidado, pero más tarde dio distintas versiones de lo sucedido, entre ellas, que un videojuego le había ordenado herirla.
La madre de la adolescente fue quien llamó a la Policía después de que su hija le dijera que la abuela se había suicidado.
Cuando los agentes llegaron a la casa de la abuela, se encontraron con que la mujer presentaba diez heridas de arma blanca: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha.
La imputación, que se hizo formal el reciente martes, sostiene que “la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”.
En pocas palabras
- Adolescente imputada: Una joven de 13 años fue imputada por el brutal asesinato de su abuela en Uruguay.
- Videojuego como excusa: La adolescente afirmó que actuó siguiendo órdenes de un videojuego.
- Proceso judicial: La joven fue trasladada a un centro de salud y permanecerá alojada preventivamente por 150 días.