Un adolescente de 13 años siguió la orden de un videojuego y mató de 13 puñaladas a su abuela

También dieron a conocer que la adolescente fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde fue evaluada por distintos profesionales de la salud.

Mientras avanza la causa judicial por asesinato, la adolescente estará alojada de manera preventiva en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por un plazo de 150 días.

Cómo fue el caso de la adolescente y su abuela asesinada

La abuela de 81 años recibió diez puñaladas y la adolescente, en un principio, aseguró que se había suicidado, pero más tarde dio distintas versiones de lo sucedido, entre ellas, que un videojuego le había ordenado herirla.

La madre de la adolescente fue quien llamó a la Policía después de que su hija le dijera que la abuela se había suicidado.

Cuando los agentes llegaron a la casa de la abuela, se encontraron con que la mujer presentaba diez heridas de arma blanca: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha.

La imputación, que se hizo formal el reciente martes, sostiene que “la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”.