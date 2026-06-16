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Copa del Mundo 2026

Del enojo por una insólita pregunta a la autocrítica: qué dijo Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay en el debut

Marcelo Bielsa mostró su fastidio ante una pregunta en conferencia de prensa e hizo autocrítica tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Marcelo Bielsa se mostró molesto tras el empate de Uruguay en el debut de la Copa del Mundo 2026. 

Marcelo Bielsa se mostró molesto tras el empate de Uruguay en el debut de la Copa del Mundo 2026. 

Uruguay debutó con una empate ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2026. Y si bien en la previa había mucha expectativa por el liderazgo del grupo (luego de la igualdad entre España y Cabo Verdes), el equipo de Marcelo Bielsa no se sacó diferencias con el elenco árabe y terminó cosechando un punto.

La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay en el debut de la Copa del Mundo

Para el entrenador de Uruguay, el saldo del empate dejó varios aspectos a corregir. En diálogo con prensa post partidos, Marcelo Bielsa fue contundente sobre el rendimiento que esperaba del equipo en el debut. "Un rival que debimos superar, concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros a este partido teníamos que ganarlo", sentenció.

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"En el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad", analizó Bielsa. "Cuando un equipo que, presuntamente tiene que marcar diferencias, no lo consigue ni en la peligrosidad del trámite, el equipo más débil termina atreviéndose. Fueron tres situaciones de pelota detenida y no las resolvimos bien", agregó.

Sobre los cambios (ingresos de Canobbio y Sanabria) y la mejora de la Celeste en el segundo tiempo, Marcelo Bielsa expresó: "Me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo no había tenido. Perseguía un poco más de intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresas, cambio de ritmo". Y concluyó: "Hay un camino fácil para decir que merecimos ganar en el segundo tiempo, pero el partido es todo".

El enojo de Bielsa ante una insólita pregunta

En la sala de conferencia de prensa, Marcelo Bielsa mostró todo su disgusto ante una pregunta que lo descolocó por lo insólito de la misma. La consulta estuvo dirigida a la pose del entrenador argentino en las imágenes oficiales de FIFA de la Selección de Uruguay para la Copa del Mundo 2026.

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Una de las im&aacute;genes de Bielsa para Uruguay en la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

Una de las imágenes de Bielsa para Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

En las fotos, puede observarse al Loco en algunos instante con la mirada hacia abajo y una postura poco erguida. Las críticas lo destrozaron y, su respuesta a ello llegó en la conferencia post empate de Uruguay ante Arabia Saudita. "No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí", respondió el DT de la Celeste.

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"No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar. Si usa lentes, por qué usa lentes. Si mira para arriba o para abajo ¿Tanto hay que explicar? Se buscan explicaciones en situaciones, en cosas que no las merecen. No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo", sentenció.

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