Del enojo por una insólita pregunta a la autocrítica: qué dijo Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay en el debut

Sobre los cambios (ingresos de Canobbio y Sanabria) y la mejora de la Celeste en el segundo tiempo, Marcelo Bielsa expresó: "Me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo no había tenido. Perseguía un poco más de intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresas, cambio de ritmo". Y concluyó: "Hay un camino fácil para decir que merecimos ganar en el segundo tiempo, pero el partido es todo".

El enojo de Bielsa ante una insólita pregunta

En la sala de conferencia de prensa, Marcelo Bielsa mostró todo su disgusto ante una pregunta que lo descolocó por lo insólito de la misma. La consulta estuvo dirigida a la pose del entrenador argentino en las imágenes oficiales de FIFA de la Selección de Uruguay para la Copa del Mundo 2026.

bielsa uruguay 1 Una de las imágenes de Bielsa para Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

En las fotos, puede observarse al Loco en algunos instante con la mirada hacia abajo y una postura poco erguida. Las críticas lo destrozaron y, su respuesta a ello llegó en la conferencia post empate de Uruguay ante Arabia Saudita. "No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí", respondió el DT de la Celeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066688678030713119&partner=&hide_thread=false "NO TENGO QUE DAR NINGUNA EXPLICACIÓN. ME SACARON LA FOTO COMO ME LA SACARON, NO SOY UN MODELO"



El Loco Bielsa contundente al responder sobre sus fotos del Mundial



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pzHz6DsIAu — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2026

"No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar. Si usa lentes, por qué usa lentes. Si mira para arriba o para abajo ¿Tanto hay que explicar? Se buscan explicaciones en situaciones, en cosas que no las merecen. No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo", sentenció.