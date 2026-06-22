Unidos por la Selección argentina e Independiente Rivadavia: dos mendocinos ilusionados en las calles de Dallas

"Vengo de España, mi familia hizo todo lo posible para que viva otro mundial. Es un sueño esto", sumó Nicolás con mucha emoción.

Unidos además por Independiente Rivadavia, los dos amigos coincidieron que el último año de la Lepra fue "un sueño que se cumplió", haciendo alusión al campeonato de la Copa Argentina y la clasificación a octavos de final de la Libertadores. "Después de esto, nos queda Río de Janeiro. Después del Mundial, arrancamos directo a Brasil. Adonde sea con la Selección e Independiente Rivadavia", aseguró Gonzalo.

Más argentinos en Dallas: Sebastián, mendocino, y su esposa mexicana junto a la Selección argentina en la previa del partido ante Austria

"Es increíble ver tanta gente de Argentina en Estados Unidos", expresó Sebastián, otro mendocino que se acercó al banderazo para alentar a la Selección argentina en la previa del duelo ante Austria por la Copa del Mundo 2026.

La particularidad es que Sebastián fue acompañado por su esposa mexicana quien se mantuvo a su lado presenciando la locura argentina -con la camiseta albiceleste puesta- pero, a la hora de responder por quién alienta en este Mundial, la mujer no dudó en contestar: "A México".

"Si los argentinos jugamos en la Luna, allá vamos", describió el mendocino la cultura argentina que se esparce en distintas partes del mundo.