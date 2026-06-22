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Copa del Mundo 2026

Unidos por la Selección argentina e Independiente Rivadavia: dos mendocinos ilusionados en las calles de Dallas

Algunos mendocinos también dijeron presente en las calles de Dallas para alentar a la Selección argentina y unirse, además, en torno a los colores de Independiente Rivadavia

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Dos leprosos sueltos en Dallas para alentar a la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026. 

Dos leprosos sueltos en Dallas para alentar a la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026. 

La ilusión albiceleste comienza a teñir distintas sedes en Estados Unidos en el marco de la Copa del Mundo 2026. Primero en Kansas City, ahora en Dallas. Cientos de argentinos se movilizaron desde distintos países para alentar a la Selección argentina que, este lunes, tendrá su segunda prueba mundialista ante Austria por una nueva jornada del Grupo J.

Ese amor por la Selección argentina reunió a dos amigos mendocinos en Dallas que, además, comparten un fuerte sentimiento provincial: el fanatismo por Independiente Rivadavia. Messi y los colores del Azul volvieron juntar a Gonzalo y a Nicolás en la ciudad estadounidense para otra cita mundialista.

"Tenemos una amistad de muchos años. El primer mundial que vivimos fue en 2014, en Brasil, y hoy acá. Es una alegría impresionante", expresó Gonzalo en medio de una marea de argentinos que llegaron a Dallas para alentar a la Selección argentina y vivir el banderazo albiceleste previo al partido.

"Vengo de España, mi familia hizo todo lo posible para que viva otro mundial. Es un sueño esto", sumó Nicolás con mucha emoción.

Unidos además por Independiente Rivadavia, los dos amigos coincidieron que el último año de la Lepra fue "un sueño que se cumplió", haciendo alusión al campeonato de la Copa Argentina y la clasificación a octavos de final de la Libertadores. "Después de esto, nos queda Río de Janeiro. Después del Mundial, arrancamos directo a Brasil. Adonde sea con la Selección e Independiente Rivadavia", aseguró Gonzalo.

Más argentinos en Dallas: Sebastián, mendocino, y su esposa mexicana junto a la Selección argentina en la previa del partido ante Austria

"Es increíble ver tanta gente de Argentina en Estados Unidos", expresó Sebastián, otro mendocino que se acercó al banderazo para alentar a la Selección argentina en la previa del duelo ante Austria por la Copa del Mundo 2026.

La particularidad es que Sebastián fue acompañado por su esposa mexicana quien se mantuvo a su lado presenciando la locura argentina -con la camiseta albiceleste puesta- pero, a la hora de responder por quién alienta en este Mundial, la mujer no dudó en contestar: "A México".

"Si los argentinos jugamos en la Luna, allá vamos", describió el mendocino la cultura argentina que se esparce en distintas partes del mundo.

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