Cuando el frío se hace presente por las bajas temperaturas, no hay vidrio del auto que se salve de empañarse. Cuando una persona se sube al vehículo por la mañana, la visibilidad es prácticamente nula. Es por eso que todos deberían conocer este truco casero para desempañar los vidrios.
Chau a los cristales empañados
Cómo desempañar el vidrio del auto con este truco casero fácil y rápido
No hay nada peor que subirse al auto y que los vidrios se empañen al instante. Por suerte existe este truco casero que no falla y todos deberían implementar
El truco casero para desempañar rápido cualquier vidrio del auto, no consiste solo en tirarle calor al cristal, algo que todos hacemos, sino secar el aire del habitáculo del vehículo.
La manera más rápida y eficiente de lograrlo es usar una combinación específica en los controles del auto.
Truco casero para desempañar el vidrio del auto
- Prendé la calefacción al máximo: lo primero que se hace es encender el aire del auto. El aire caliente tiene la capacidad de absorber mucha más humedad que el aire frío.
- Prender el aire acondicionado (A/C): este es el paso clave y el que muchos no realizan. El sistema de aire acondicionado funciona como un deshumidificador; al encenderlo, retira la humedad al aire caliente antes de que golpee el vidrio del auto.
- Apagá la recirculación de aire: corroborar que el botón que tiene la flechita girando dentro de la silueta del auto esté apagado. La idea es que entre aire nuevo de afuera del vehículo. Si recirculás el aire del interior del habitáculo, vas a seguir moviendo el aire húmedo (de tu propia respiración).
- Bajá apenas las ventanillas: con bajar el vidrio apenas unos minutos y apenas unos centímetros, el aire húmedo tendrá por dónde escapar para que salga al exterior.
Otro truco casero para realizar en el auto
Otro truco casero que se puede implementar para evitar que el parabrisas del auto se empañe al instante antes de salir, es el siguiente:
- El truco casero de la espuma de afeitar: colocá una película fina de espuma de afeitar tradicional por el lado de adentro del parabrisas con una servilleta de papel.
- Pulido: pasale otro trapo seco o papel de diario limpio hasta retirar todo el excedente y que el vidrio quede completamente transparente.
- ¿Funciona?: la espuma de afeitar tiene ingredientes similares a los jabones que rompen la tensión superficial del agua. Esto deja una película invisible que impide que las microgotas de humedad se adhieran y condensen en el cristal.