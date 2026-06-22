Inicio Ovación Mundial Lautaro Martínez
Esclarecedor video

Entre dos austriacos bajaron a Lautaro Martínez dentro del área: ¿fue penal?

Apenas se jugaban tres minutos del partido que enfrentó a la Selección argentina contra Austria cuando Lautaro Martínez cayó desplomado dentro del área

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lautaro Martínez cayó desplomado dentro del área.

Lautaro Martínez cayó desplomado dentro del área.

A los tres minutos del primer tiempo Lautaro Martínez recibió un pase dentro del área que lo dejó mano a mano frente al arquero austriaco Alexander Schlager, pero cuando se disponía a definir fue cruzado duramente por el defensor Stefan Posch y el mediocampista Xaver Schlager.

El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar consideró que no era falta a favor de la Selección argentina y el juego continuó con normalidad; no obstante, luego fue llamado por el VAR y allí decidió sancionar la pena máxima.

A Lautaro Mart&iacute;nez lo golpearon en ambos pies.

A Lautaro Martínez lo golpearon en ambos pies.

Entre dos austriacos bajaron a Lautaro Martínez dentro del área: ¿fue penal?

Apenas se habían disputado tres minutos en el inicio del partido y Lautaro Martínez tuvo una impecable situación de gol. Recibió dentro del área, pero dos jugadores de Austria le pegaron en sus pies antes de tocar la pelota.

A primera vista el colegiado no cobró la falta, pero segundos despúes fue llamado por el VAR y cuando chequeó la jugada decidió que si era penal, aunque sin tarjeta amarilla para ninguno de los jugadores austriacos.

Luego, desde los 12 pasos, Lionel Messi no logró convertir y el balón se fue por un costado del arco.

Primer penal para la Selección argentina en el Mundial 2026

Es el primer penal a favor de la Selección argentina en el vigente Mundial; mientras que en la cita máxima realizada en Qatar recibió 5 donde, curiosamente, Lionel Messi también falló en el segundo partido.

Los penales en Qatar 2022:

  • vs. Arabia Saudita (fase de grupos).
    • Gol de Lionel Messi.
  • vs. Polonia (fase de grupos).
    • Penal atajado a Messi por Wojciech Szcznyvs.
  • vs. Países Bajos (cuartos de final).
    • Gol de Lionel Messi.
  • vs. Croacia (semifinales).
    • Gol de Lionel Messi.
  • vs. Francia (final).
    • Gol de Lionel Messi.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas