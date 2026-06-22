El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar consideró que no era falta a favor de la Selección argentina y el juego continuó con normalidad; no obstante, luego fue llamado por el VAR y allí decidió sancionar la pena máxima.

A Lautaro Martínez lo golpearon en ambos pies.

Entre dos austriacos bajaron a Lautaro Martínez dentro del área: ¿fue penal?

Apenas se habían disputado tres minutos en el inicio del partido y Lautaro Martínez tuvo una impecable situación de gol. Recibió dentro del área, pero dos jugadores de Austria le pegaron en sus pies antes de tocar la pelota.