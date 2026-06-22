Entre dos austriacos bajaron a Lautaro Martínez dentro del área: ¿fue penal?

A primera vista el colegiado no cobró la falta, pero segundos despúes fue llamado por el VAR y cuando chequeó la jugada decidió que si era penal, aunque sin tarjeta amarilla para ninguno de los jugadores austriacos.
Luego, desde los 12 pasos, Lionel Messi no logró convertir y el balón se fue por un costado del arco.
Primer penal para la Selección argentina en el Mundial 2026
Es el primer penal a favor de la Selección argentina en el vigente Mundial; mientras que en la cita máxima realizada en Qatar recibió 5 donde, curiosamente, Lionel Messi también falló en el segundo partido.
Los penales en Qatar 2022:
- vs. Arabia Saudita (fase de grupos).
- vs. Polonia (fase de grupos).
- Penal atajado a Messi por Wojciech Szcznyvs.
- vs. Países Bajos (cuartos de final).
- vs. Croacia (semifinales).
- vs. Francia (final).