En este segundo partido que le toca a la Selección Argentina por el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Austria, el horario toma a la casi totalidad de los argentinos y mendocinos en horario laboral, para quienes tienen el régimen de horario corrido, y de clases escolares.
MUNDIAL 2026
Así se vive en Mendoza un mediodía con la Selección Argentina jugando el Mundial 2026
Este lunes la Selección Argentina jugó su segundo partido en el Mundial 2026, frente a Austria en Dallas, en día hábil y en horario de plena actividad
Sin embargo, fueron muchos los que aprovecharon una pausa para juntarse en bares y restaurantes céntrico y ver el partido en grupo, alentando al equipo de Lionel Scaloni.
Galería de hinchas mendocinos alentando a la Selección Argentina
Galería de fotos Selección Argentina vs. Austria