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MUNDIAL 2026

Así se vive en Mendoza un mediodía con la Selección Argentina jugando el Mundial 2026

Este lunes la Selección Argentina jugó su segundo partido en el Mundial 2026, frente a Austria en Dallas, en día hábil y en horario de plena actividad

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Los bares y restaurantes de Mendoza volvieron a ser punto de reunión para ver el partido de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026.

Los bares y restaurantes de Mendoza volvieron a ser punto de reunión para ver el partido de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En este segundo partido que le toca a la Selección Argentina por el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Austria, el horario toma a la casi totalidad de los argentinos y mendocinos en horario laboral, para quienes tienen el régimen de horario corrido, y de clases escolares.

Sin embargo, fueron muchos los que aprovecharon una pausa para juntarse en bares y restaurantes céntrico y ver el partido en grupo, alentando al equipo de Lionel Scaloni.

Galería de hinchas mendocinos alentando a la Selección Argentina

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

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Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Galería de fotos Selección Argentina vs. Austria

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