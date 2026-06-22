Los posibles rivales de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

Ahora, la pregunta de muchos hinchas argentinos es la de cómo sigue el camino de la Scaloneta en la Copa del Mundo. ¿Cuáles son los posibles rivales a enfrentar?

Con doblete de Messi: Argentina está en 16avos de final del Mundial 2026.

Los posibles rivales de la Selección argentina en 16avos del Mundial 2026

Con 6 puntos en el bolsillo dentro del Grupo J, el equipo conducido por Lionel Scaloni ya piensa en los cruces de eliminación directa. El diseño preestablecido por la FIFA marca que el destino definitivo de la Albiceleste dependerá de si sostiene el liderazgo en la última fecha o si avanza como escolta.