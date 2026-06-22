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Mundial 2026

Los posibles rivales de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

Luego de la victoria ante Austria, y con doblete de Messi, la Selección argentina clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. ¿Cuáles son los posibles rivales?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La Selección argentina espera rival en 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina espera rival en 16avos de final del Mundial 2026.

Con una actuación memorable de Lionel Messi, quien se redimió de un penal errado convirtiendo un doblete histórico para transformarse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, la Selección argentina venció 2-0 a Austria en Dallas y selló matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ahora, la pregunta de muchos hinchas argentinos es la de cómo sigue el camino de la Scaloneta en la Copa del Mundo. ¿Cuáles son los posibles rivales a enfrentar?

Con doblete de Messi: Argentina está en 16avos de final del Mundial 2026.

Con doblete de Messi: Argentina está en 16avos de final del Mundial 2026.

Los posibles rivales de la Selección argentina en 16avos del Mundial 2026

Con 6 puntos en el bolsillo dentro del Grupo J, el equipo conducido por Lionel Scaloni ya piensa en los cruces de eliminación directa. El diseño preestablecido por la FIFA marca que el destino definitivo de la Albiceleste dependerá de si sostiene el liderazgo en la última fecha o si avanza como escolta.

Tras el triunfazo ante los austríacos, Argentina quedó a un paso de ganar su zona. De mantener la cima del grupo, el reglamento estipula que cruzará en los 16avos de final contra el 2° del Grupo H.

Uruguay, la selección sudamericana que podría enfrentarse a Argentina.

Uruguay, la selección sudamericana que podría enfrentarse a Argentina.

Mirando de reojo ese sector, la paridad es absoluta y el abanico de rivales de peso mantiene en vilo al cuerpo técnico:

  • Uruguay: dirigidos por Marcelo Bielsa, ocupan actualmente la segunda plaza. Si la fase de zonas cerrara hoy, tendríamos un apasionante e histórico Clásico del Río de la Plata en la primera llave eliminatoria.
  • España: es el líder provisional del grupo con 4 puntos, pero un paso en falso en el cierre podría arrojar a la Roja al segundo lugar, propiciando un cruce de gigantes prematuro.
  • Cabo Verde: cuenta con las mismas unidades que los uruguayos y sueña con dar el gran golpe del torneo clasificando a la siguiente ronda.
  • Arabia Saudita: aunque marcha rezagada, mantiene posibilidades matemáticas de colarse en la segunda posición si gana en la fecha final.

El panorama si clasifica segunda

En caso de que una combinación de resultados desplace a la Selección argentina al segundo lugar del grupo en la última jornada, el panorama cambiará de forma drástica. El reglamento determina que el escolta del Grupo J deberá medirse directamente contra el 1° del Grupo H, lugar ocupado por España.

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