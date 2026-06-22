Los posibles rivales de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

Tras el triunfazo ante los austríacos, Argentina quedó a un paso de ganar su zona. De mantener la cima del grupo, el reglamento estipula que cruzará en los 16avos de final contra el 2° del Grupo H.
Uruguay, la selección sudamericana que podría enfrentarse a Argentina.
Mirando de reojo ese sector, la paridad es absoluta y el abanico de rivales de peso mantiene en vilo al cuerpo técnico:
- Uruguay: dirigidos por Marcelo Bielsa, ocupan actualmente la segunda plaza. Si la fase de zonas cerrara hoy, tendríamos un apasionante e histórico Clásico del Río de la Plata en la primera llave eliminatoria.
- España: es el líder provisional del grupo con 4 puntos, pero un paso en falso en el cierre podría arrojar a la Roja al segundo lugar, propiciando un cruce de gigantes prematuro.
- Cabo Verde: cuenta con las mismas unidades que los uruguayos y sueña con dar el gran golpe del torneo clasificando a la siguiente ronda.
- Arabia Saudita: aunque marcha rezagada, mantiene posibilidades matemáticas de colarse en la segunda posición si gana en la fecha final.
El panorama si clasifica segunda
En caso de que una combinación de resultados desplace a la Selección argentina al segundo lugar del grupo en la última jornada, el panorama cambiará de forma drástica. El reglamento determina que el escolta del Grupo J deberá medirse directamente contra el 1° del Grupo H, lugar ocupado por España.