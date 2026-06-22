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Mundial 2026

Resumen y goles del triunfazo de la Selección argentina sobre Austria en Dallas

La Selección argentina, con un doblete de Lionel Messi, le ganó a Austria este lunes, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Resumen y goles

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina volvió a ganar y se clasificó a la siguiente fase del Mundial 2026.

La Selección argentina volvió a ganar y se clasificó a la siguiente fase del Mundial 2026.

La Selección argentina, con un doblete de Lionel Messi, le ganó a Austria por 2 a 0 este lunes, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Otra vez Leo fue determinante y le dio la victoria a la Albiceleste. La Pulga lleva cinco tantos en esta Copa del Mundo y es el máximo anotador de la historia.

El elenco nacional tenía la pelota y la iniciativa en los primeros minutos.

Messi cierra el puño y da aliento. Leo fue determinante.

Messi cierra el puño y da aliento. Leo fue determinante.

En los primeros minutos Enzo Fernández le dio un pase magistral a Lautaro Martínez, lo cruzaron dos jugadores adentro del área y Posch le cometió penal. El juez del partido fue llamado por el VAR y tras la revisión lo cobró. Pero Messi lo tiró afuera.

Después de esa situación los austríacos parecieron envalentonarse y comenzaron a acercarse al arco defendido por Dibu Martínez, aunque sin generar peligro.

A los 18' Messi tuvo una llegada que tapó el arquero Schlager.

Después los dirigidos por Lionel Scaloni asumían el protagonismo y tenían la pelota.

Alaba salvaba a Austria sobre la línea ante una arremetida de Messi.

Se activó La Pulga y tembló Austria. Medina asistía a Messi -tras un pase de Almada- y este marcó un golazo.

A los 4' del complemento Leo no podía definir ante Schlager después de una gran habilitación de Enzo Fernández.

Dibu Martínez tapaba un tiro libre e intervenía por primera vez en el partido.

Cuti Romero salía de la cancha -era reemplazado por Otamendi- por precaución, ya que tenía un dolor en la rodilla.

Luego el capitán del elenco nacional remataba y Schlager la tiraba al córner.

Messi metía un córner desde la izquierda y el ingresado Nicolás González cabeceaba desviado. Avisaba la Albiceleste.

Cerca del final Licha Martínez le dio un gran pase desde lejos a Nico González, que estuvo cerca de liquidarlo, pero Alaba se le interpuso en el camino y la pelota no llegó al arco.

Wimmer cabeceaba desviado, pero Messi lo liquidaba tras un jugadón en la ofensiva.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial

Tras jugar con Austria, la Selección argentina se medirá con Jordania el sábado 27 de junio a las 23 de nuestro país en el Dallas Stadium, en el cierre de la fase de grupos.

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