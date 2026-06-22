Resumen y goles del triunfazo de la Selección argentina sobre Austria en Dallas

Después de esa situación los austríacos parecieron envalentonarse y comenzaron a acercarse al arco defendido por Dibu Martínez, aunque sin generar peligro.

A los 18' Messi tuvo una llegada que tapó el arquero Schlager.

Después los dirigidos por Lionel Scaloni asumían el protagonismo y tenían la pelota.

Alaba salvaba a Austria sobre la línea ante una arremetida de Messi.

Se activó La Pulga y tembló Austria. Medina asistía a Messi -tras un pase de Almada- y este marcó un golazo.

A los 4' del complemento Leo no podía definir ante Schlager después de una gran habilitación de Enzo Fernández.

Dibu Martínez tapaba un tiro libre e intervenía por primera vez en el partido.

Cuti Romero salía de la cancha -era reemplazado por Otamendi- por precaución, ya que tenía un dolor en la rodilla.

Luego el capitán del elenco nacional remataba y Schlager la tiraba al córner.

Messi metía un córner desde la izquierda y el ingresado Nicolás González cabeceaba desviado. Avisaba la Albiceleste.

Cerca del final Licha Martínez le dio un gran pase desde lejos a Nico González, que estuvo cerca de liquidarlo, pero Alaba se le interpuso en el camino y la pelota no llegó al arco.

Wimmer cabeceaba desviado, pero Messi lo liquidaba tras un jugadón en la ofensiva.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial

Tras jugar con Austria, la Selección argentina se medirá con Jordania el sábado 27 de junio a las 23 de nuestro país en el Dallas Stadium, en el cierre de la fase de grupos.