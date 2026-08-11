Alfredo Berti se fue conforme del Maracaná: "Los futbolistas dejan todo en la cancha y la gente se da cuenta"

Alfredo Berti valoró la actuación de Independiente Rivadavia en el Maracaná y el resultado que deja abierta la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante el Fluminense.
Alfredo Berti valoró la actuación de Independiente Rivadavia en el Maracaná y el resultado que deja abierta la serie de Copa Libertadores ante el Fluminense.
Alfredo Berti valoró la actuación de Independiente Rivadavia en el Maracaná y el resultado que deja abierta la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante el Fluminense.
"Hoy hicimos un partido muy táctico, muy ordenado, tratando de cortar todos los circuitos de Fluminense, pero también a su vez de mirar el arco rival, creo que tuvimos varias opciones como para hacer un gol y abrir el marcador", resaltó el DT santafesino.
"Veníamos a proponer lo del partido anterior, tratar de estar ordenados y lastimar en los momentos que podíamos, creo que nos faltó un poquito para convertir un gol pero en líneas generales los muchachos hicieron un trabajo muy bueno. Ahora a descansar y esperar el próximo partido que va a ser igual de difícil que este", resumió el entrenador de la Lepra.
El partido: "Fue duro, sabíamos que teníamos que cubrir bien el ancho de la cancha porque ellos llevan la pelota de un lado al otro y tratan de generar superioridad por los costados. El equipo estuvo bien, ordenado y tuvimos 5 ó 6 opciones como para concretar, para llevarnos algo más que el empate"
Los duelos con Fluminense: "Fueron 3 partidos muy duros y venir dos veces al Maracaná llevándonos un triunfo y ahora un empate marca el deseo de todos los futbolistas de seguir progresando y siendo competitivos. Tenemos que seguir enfocados y en la misma línea".
La consistencia del equipo: "Hay futbolistas que durante estos dos años ya entienden la dinámica, que pueden jugar en varios puestos y cuando uno los pone es porque está convencido de que lo pueden hacer. A Matías Fernández cuando vino lo poníamos de volante por derecha, puede jugar de enganche y de doble punta. Lo mismo que Leo Costa, como le dije recién a él, mi respeto porque es un futbolista que está siempre dispuesto y que donde lo ponga rinde. Hoy hizo un partido bárbaro".
Elogio a sus jugadores: "Hay que estar siempre dispuesto, porque el futbol mundial requiere futbolistas que estén dispuestos, que tengan deseo y ganas de triunfar. Estos chicos tienen mucho de eso".
La comunión con el hincha: "Los futbolistas dejan todo en la cancha y la gente se da cuenta. Como digo en cada conferencia, los futbolistas están dispuestos, desean el bien para el club y juegan como verdaderos hinchas. Pueden jugar bien o mal, pero no hay pelotas perdidas, siempre se puede generar algo y ese es el ADN de estos chicos. Están fusionados con la gente, que eso es importantísimo y creo que la gente está feliz con estos futbolistas que tienen ganas de seguir haciendo cosas importantes para que los hinchas estén felices".
Bonifacio: "Ezequiel es otro futbolista que tiene mucho coraje, personalidad y que suma para el grupo. Siempre está dispuesto, los compañeros lo respetan y hoy hizo un muy buen partido".
Maxi Salas: "Su hábitat natural es el de acompañar al centrodelantero y se siente cómodo por el sector izquierdo. Creo que el otro día lo hizo muy bien y hoy creo que también estuvo bien. Hace un tiempo importante que no sumaba minutos y como le dije cuando llegó, trataremos de que nosotros lo podamos ayudar y que él nos pueda ayudar a nosotros"