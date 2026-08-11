Alfredo Berti se fue conforme del Maracaná: "Los futbolistas dejan todo en la cancha y la gente se da cuenta"

Las 7 frases más destacadas de Berti tras el 0 a 0 en el Maracaná

El partido: "Fue duro, sabíamos que teníamos que cubrir bien el ancho de la cancha porque ellos llevan la pelota de un lado al otro y tratan de generar superioridad por los costados. El equipo estuvo bien, ordenado y tuvimos 5 ó 6 opciones como para concretar, para llevarnos algo más que el empate"

Los duelos con Fluminense: "Fueron 3 partidos muy duros y venir dos veces al Maracaná llevándonos un triunfo y ahora un empate marca el deseo de todos los futbolistas de seguir progresando y siendo competitivos. Tenemos que seguir enfocados y en la misma línea".

La consistencia del equipo: "Hay futbolistas que durante estos dos años ya entienden la dinámica, que pueden jugar en varios puestos y cuando uno los pone es porque está convencido de que lo pueden hacer. A Matías Fernández cuando vino lo poníamos de volante por derecha, puede jugar de enganche y de doble punta. Lo mismo que Leo Costa, como le dije recién a él, mi respeto porque es un futbolista que está siempre dispuesto y que donde lo ponga rinde. Hoy hizo un partido bárbaro".

Elogio a sus jugadores: "Hay que estar siempre dispuesto, porque el futbol mundial requiere futbolistas que estén dispuestos, que tengan deseo y ganas de triunfar. Estos chicos tienen mucho de eso".

Foto: Nicolás Ríos/UNO

La comunión con el hincha: "Los futbolistas dejan todo en la cancha y la gente se da cuenta. Como digo en cada conferencia, los futbolistas están dispuestos, desean el bien para el club y juegan como verdaderos hinchas. Pueden jugar bien o mal, pero no hay pelotas perdidas, siempre se puede generar algo y ese es el ADN de estos chicos. Están fusionados con la gente, que eso es importantísimo y creo que la gente está feliz con estos futbolistas que tienen ganas de seguir haciendo cosas importantes para que los hinchas estén felices".

Bonifacio: "Ezequiel es otro futbolista que tiene mucho coraje, personalidad y que suma para el grupo. Siempre está dispuesto, los compañeros lo respetan y hoy hizo un muy buen partido".

Maxi Salas: "Su hábitat natural es el de acompañar al centrodelantero y se siente cómodo por el sector izquierdo. Creo que el otro día lo hizo muy bien y hoy creo que también estuvo bien. Hace un tiempo importante que no sumaba minutos y como le dije cuando llegó, trataremos de que nosotros lo podamos ayudar y que él nos pueda ayudar a nosotros"