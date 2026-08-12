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Copa Libertadores: Estudiantes no pudo con la Católica y la serie se define en Chile

Estudiantes no tuvo una buena noche ante la Universidad Católica de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por UNO
Estudiantes no pudo con la Católica.

Estudiantes no pudo con la Católica.

Estudiantes no tuvo una buena noche, con pocas jugadas de gol en su mayoría desaprovechadas, e igualó 1-1 con la Universidad Católica de Chile, que golpeó en su única llegada, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El local ganaba desde los 3', en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por el gol del extremo Joaquín Tobio Burgos, pero el delantero argentino Fernando Zampedri marcó la igualdad a los 35' del segundo tiempo.

El mendocino Fernando Zuqui fue titular en el conjunto trasandino.

La igualdad no le deja buen sabor al “Pincha”, que deberá definir la serie el próximo martes 18 de agosto desde las 21:30 (horario argentino), en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Fluminense 0 - Independiente Rivadavia 0 la vuelta el 18/8 a las 19 en Mendoza
  • Estudiantes 1 - Universidad Católica 1 la vuelta el 18/8 a las 21.30 en Santiago de Chile
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: 18/8 a las 19.30 en Ibagué y 25/8 a las 20.30 en Ecuador (sede a confirmar)
  • Platense vs. Coquimbo Unido: 12/8 a las 19 en Vicente López y 19/8 a las 19 en Chile (sede a confirmar)
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño: 12/8 a las 19 en San Pablo y 19/8 a las 19 en Asunción
  • Cruzeiro vs. Flamengo: 12/8 a las 21.30 en Belo Horizonte y 19/8 a las 21.30 en Río de Janeiro
  • Mirassol vs. Liga de Quito: 13/8 a las 19 en Brasil (sede a designar) y 20/8 a las 19 en Quito
  • Rosario Central vs. Corinthians: 13/8 a las 21.30 en Rosario y 20/8 a las 21.30 en San Pablo

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