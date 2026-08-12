Si pensabas que a la Ciudad de Buenos Aires ya no le quedaba ningún rincón por concesionar, te equivocaste. El Boletín Oficial porteño sorprendió con la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26, una convocatoria que busca otorgarle uso comercial a una bóveda "deshabitada" dentro del emblemático Cementerio de la Recoleta.
¿Un café entre tumba y tumba? La Ciudad de Buenos Aires licita una bóveda en el Cementerio de la Recoleta para poner un local gastronómico
El Gobierno porteño abrió una licitación para transformar un espacio "deshabitado" del histórico paseo en un complejo gastronómico, tienda de recuerdos y base para tours nocturnos
El plan oficial busca transformar este rincón en un espacio de servicios para el visitante que incluirá un local de venta de alimentos y bebidas, un Gift Shop (tienda de recuerdos) y la explotación de un servicio de turismo nocturno. La concesión se otorgará por un plazo de cinco años, según lo especificado en la Disposición N° 278/DGCOYP/26.
De panteón a punto comercial: ¿cómo es el proyecto?
El espacio en cuestión cuenta con 24,55 metros cuadrados cubiertos y se ubica en la Zona 4 del Área de Protección Histórica (APH14 "Ámbito Recoleta"). Por su valor patrimonial, la estructura cuenta con protección edilicia y ambiental en el Código Urbanístico, lo que impone ciertas restricciones: el futuro concesionario no podrá modificar el destino del espacio ni realizar actividades no autorizadas.
El objetivo declarado por la Ciudad es ampliar la oferta de servicios en uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Sin embargo, en los pliegos queda claro que el Estado no garantizará la rentabilidad de la tienda ni del café: el riesgo comercial correrá 100% por cuenta del privado.
Los números del negocio
Ubicación: Cementerio de la Recoleta (Junín 1.760)
- Superficie: 24,55 m² cubiertos aprox.
- Duración del contrato: 5 años
- Canon base mensual: $1.600.000
- Regalías por tours nocturnos: Mínimo 20% de los ingresos brutos
- Apertura de ofertas: 9 de septiembre de 2026 (vía BAC)
Entre la conservación, el turismo y los espacios verdes
La iniciativa volvió a encender la mecha de un debate recurrente en la gestión urbana de Buenos Aires: la concesión comercial de predios públicos y el rol de los cementerios en la trama de la Ciudad.
Desde hace años, las gestiones del oficialismo porteño vienen catalogando a los cementerios dentro del inventario de "espacios verdes urbanos". Si bien desde el punto de vista ambiental estas hectáreas aportan arboledas, suelo absorbente y biodiversidad, ambientalistas y vecinos señalan la diferencia fundamental: un cementerio posee restricciones de uso y funciones memoria patrimonial que distan de las de una plaza o parque público.
Un dato clave: En el último relevamiento oficial de espacios verdes publicado por el Ejecutivo porteño se contabilizaban más de 1.200 predios, agrupando bajo esa misma etiqueta desde grandes parques e hileras de canteros hasta derivadores de tránsito y campos de cementerios.
Fechas clave y cómo sigue la licitación
Los pliegos de la licitación ya se pueden descargar de manera gratuita. Las empresas o emprendedores interesados podrán coordinar visitas técnicas al predio antes del cierre de la convocatoria.
La suerte de esta insólita bóveda gastronómica se definirá el próximo 9 de septiembre de 2026 a las 11:00 hs, momento en que se realizará la apertura de sobres a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC). Allí se sabrá quién se quedará con el desafío de vender café y souvenirs a metros de las tumbas más famosas de la historia argentina.
En pocas palabras
- Ciudad licita: Una bóveda del Cementerio de la Recoleta será un complejo gastronómico y tienda de recuerdos.
- Nuevo uso: El espacio de 24,55 m² se destinará a venta de alimentos, Gift Shop y tours nocturnos.
- Plazos y costos: La concesión es por cinco años con un canon base de $1.600.000 mensuales y 20% de regalías por tours.