¿Un café entre tumba y tumba? La Ciudad de Buenos Aires licita una bóveda en el Cementerio de la Recoleta para poner un local gastronómico

El objetivo declarado por la Ciudad es ampliar la oferta de servicios en uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Sin embargo, en los pliegos queda claro que el Estado no garantizará la rentabilidad de la tienda ni del café: el riesgo comercial correrá 100% por cuenta del privado.

Los números del negocio

Ubicación: Cementerio de la Recoleta (Junín 1.760)

Superficie: 24,55 m² cubiertos aprox.

24,55 m² cubiertos aprox. Duración del contrato: 5 años

5 años Canon base mensual: $1.600.000

Regalías por tours nocturnos: Mínimo 20% de los ingresos brutos

Mínimo Apertura de ofertas: 9 de septiembre de 2026 (vía BAC)

Entre la conservación, el turismo y los espacios verdes

La iniciativa volvió a encender la mecha de un debate recurrente en la gestión urbana de Buenos Aires: la concesión comercial de predios públicos y el rol de los cementerios en la trama de la Ciudad.

Desde hace años, las gestiones del oficialismo porteño vienen catalogando a los cementerios dentro del inventario de "espacios verdes urbanos". Si bien desde el punto de vista ambiental estas hectáreas aportan arboledas, suelo absorbente y biodiversidad, ambientalistas y vecinos señalan la diferencia fundamental: un cementerio posee restricciones de uso y funciones memoria patrimonial que distan de las de una plaza o parque público.

Un dato clave: En el último relevamiento oficial de espacios verdes publicado por el Ejecutivo porteño se contabilizaban más de 1.200 predios, agrupando bajo esa misma etiqueta desde grandes parques e hileras de canteros hasta derivadores de tránsito y campos de cementerios.

Fechas clave y cómo sigue la licitación

Los pliegos de la licitación ya se pueden descargar de manera gratuita. Las empresas o emprendedores interesados podrán coordinar visitas técnicas al predio antes del cierre de la convocatoria.

La suerte de esta insólita bóveda gastronómica se definirá el próximo 9 de septiembre de 2026 a las 11:00 hs, momento en que se realizará la apertura de sobres a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC). Allí se sabrá quién se quedará con el desafío de vender café y souvenirs a metros de las tumbas más famosas de la historia argentina.