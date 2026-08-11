Boca lo dio vuelta y se floreó ante Recoleta en el Ducó: los paraguayos terminaron con nueve jugadores

Wilfrido Báez fue expulsado a los 48 minutos del primer tiempo por agredir a un rival y a los 24' del complemento Dairon Mosquera vio la roja por doble amarilla.

En los primeros minutos del partido el local buscaba ser protagonista, pero no empezaba bien.

A los 5 minutos Charpentier remató desde afuera del área, la pelota se desvió en Charpentier y descolocó a Montero. Había sorpresa en el Ducó.

Boca pedía penal de Mosquera, quien tocaba la pelota con la mano. Pero el juez no cobraba nada.

Luego Aranda le pegaba al arco y la atajaba Ferreira.

Posteriormente un cabezazo de Ascacíbar se fue alto.

Otro tiro de Aranda, tras un taco de Merentiel, pasaba cerca del palo.

Costa cabeceaba y Ferreira la mandaba al córner estirando su brazo.

Montero salvaba su arco ante una llegada clara de González.

Una media vuelta de Merentiel casi se convertía en el empate.

Pedro Ríos marcó para los paraguayos.

Ferreira salvaba su arco ante sendas llegadas de Flores y Ascacìbar (el ex Estudiantes tuvo dos chances para anotar).

Un cabezazo de Merentiel pegaba en el palo y un tiro de Delgado dio en el travesaño. Se salvaban los paraguayos.

Báez era expulsado por un codazo sobre Flores y se iba el primer tiempo.

El ingresado Sebastián Villa (ex Independiente Rivadava) metía un gran centro y Ascacíbar de volea ponía el empate.

Otro centro perfecto de Villa llegaba a la cabeza de Delgado, que marcaba el 2-1.

Se iba expulsado Mosquera y casi Lozano ponía el cuarto, pero su tiro daba en el travesaño.

Boca ganó y espera con tranquilidad el partido de vuelta.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Recoleta, el Xeneize visitará a Platense el sábado 15 de agosto a las 21.15, por la quinta fecha del Torneo Clausura.