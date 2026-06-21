Baños de oro y dos muelles: el exorbitante lujo de la mansión de Messi en Miami

Al tratarse de una de las familias más famosas del planeta, el vecindario ofrece altos estándares de seguridad fortificada que permiten que los pequeños, Thiago, Mateo y Ciro jueguen al aire libre con total tranquilidad.

Otro de los factores decisivos para la elección del inmueble fue la logística diaria. La imponente mansión de Messi en Miami se encuentra estratégicamente ubicada a tan solo 15 minutos del predio de entrenamiento y del estadio de su actual club, reduciendo los tiempos de viaje del capitán de la Selección Argentina.

Por dentro, la vivienda está diseñada bajo conceptos de máxima elegancia y fluidez espacial. Dispone de un total de ocho habitaciones amplias y nueve baños con acabados de la más alta gama, complementando una imponente cocina de diseño italiano y una cochera que resguarda todos los vehículos de lujo del diez.

La casa cuenta con ocho habitaciones y nueve baños.

El diseño interior de la mansión privilegia la iluminación natural a través de inmensos ventanales de piso a techo, que conectan perfectamente las estancias comunes con el exterior y una paleta de colores más bien sobria.

En la zona externa, un parque minuciosamente diseñado con paisajismo exclusivo rodea una pileta infinita que se funde con el horizonte de Florida, ideal para disfrutar en el verano.

Los muelles que elevan el valor de la mansión

Para dimensionar el nivel de exclusividad de esta propiedad, hay que poner el foco en su impactante cotización de mercado. La imponente mansión de Messi en Miami demandó una inversión astronómica de casi 11 millones de dólares, siendo esta una suma que justifica lo anteriormente descrito.

Además, el factor que termina de disparar su precio es el terreno costero sobre el que se despliega. Con más de 3.000 metros cuadrados de superficie y una ubicación privilegiada con salida directa al océano, el valor del lote incluye los dos muelles privados que le permiten a Messi y su familia disfrutar de diferentes embarcaciones.