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Mundial 2026

Cuti Romero fue tajante después del susto que le dio a la Selección argentina por el dolor en la rodilla

El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero habló después de darle un susto al equipo nacional en el partido ante Austria

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Nicolás Otamendi reemplazó a Cuti Romero en el triunfo de la Selección argentina sobre Austria.

Nicolás Otamendi reemplazó a Cuti Romero en el triunfo de la Selección argentina sobre Austria.

El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero fue tajante después de darle un susto al equipo nacional por un dolor en su rodilla derecha. En esa pierna tuvo una lesión y este lunes ue reemplazado por Nicolás Otamendi en el triunfo 2 a 0 sobre Austria por el Mundial 2026.

El Cuti Romero tuvo una molestia en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en el Tottenham inglés antes del Mundial, y Lionel Scaloni decidió sacarlo.

Cuti Romero fue reemplazado por Nicol&aacute;s Otamendi por precauci&oacute;n.

Cuti Romero fue reemplazado por Nicolás Otamendi por precaución.

A los 10 minutos del complemento, Cuti tuvo un encontronazo con Marcel Sabitzer, el defensor se tocó la rodilla y el entrenador de la Albiceleste envió a calentar a Nicolás Otamendi.

"Le vamos a hacer estudios", confirmó el DT albiceleste luego del partido.

Cuti Romero tuvo varias lesiones en los últimos meses

Entre diciembre y marzo pasados, Romero estuvo más de dos meses afuera por una lesión muscular en el cuádriceps.

Luego tuvo molestias en el tobillo, problemas en el pie, una lesión inguinal y un golpe en la cabeza que volvió a generar preocupación.

Es que el ex Belgrano de Córdoba tuvo un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante un partido de Tottenham por la Premier League. Luego de perderse los últimos seis partidos con su club, finalmente fue titular tanto en el debut frente a Argelia como ante Austria, pero la nueva molestia vuelve a generar angustia en la Albiceleste.

Qué dijo Cuti Romero tras el susto que le dio a la Selección argentina

"Sabía que me podía pasar esto. Pero sé que en tres o cuatro días voy a estar de nuevo bien, así que no pasa nada, ya está, con la cabeza arriba y a volver más fuerte que antes", dijo Cuti Romero tras el partido que el elenco nacional venció a Austria.

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