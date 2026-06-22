Cuti Romero fue tajante después del susto que le dio a la Selección argentina por el dolor en la rodilla

"Le vamos a hacer estudios", confirmó el DT albiceleste luego del partido.

Cuti Romero tuvo varias lesiones en los últimos meses

Entre diciembre y marzo pasados, Romero estuvo más de dos meses afuera por una lesión muscular en el cuádriceps.

Luego tuvo molestias en el tobillo, problemas en el pie, una lesión inguinal y un golpe en la cabeza que volvió a generar preocupación.

Es que el ex Belgrano de Córdoba tuvo un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante un partido de Tottenham por la Premier League. Luego de perderse los últimos seis partidos con su club, finalmente fue titular tanto en el debut frente a Argelia como ante Austria, pero la nueva molestia vuelve a generar angustia en la Albiceleste.

"SÉ QUE EN 3 O 4 DÍAS VOY A ESTAR BIEN" Cuti Romero sobre su estado físico tras salir con molestias en Argentina vs. Austria.



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Qué dijo Cuti Romero tras el susto que le dio a la Selección argentina

"Sabía que me podía pasar esto. Pero sé que en tres o cuatro días voy a estar de nuevo bien, así que no pasa nada, ya está, con la cabeza arriba y a volver más fuerte que antes", dijo Cuti Romero tras el partido que el elenco nacional venció a Austria.