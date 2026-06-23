Argelia venció a Jordania y la Selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026

Los jordanos se pusieron a ventaja a los 36' a través de Nizar Al Rashdan, pero los africanos igualaron con el tanto de Nadhir Benbouali a los 69' y lo dieron vuelta con el tanto de Amine Gouiri a los 82'.

El encuentro fue intenso y de ida y vuelta, y la victoria deja a Argelia mano a mano con Austria en la última fecha para definir el pasaje a los 16avos de final.