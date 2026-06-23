La segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 se completó esta madrugada en San Francisco con la victoria 2 a 1 de Argelia ante Jordania, resultado que le asegura el primer puesto a la Selección argentina aún cuando queda una fecha por disputar.
Argelia venció a Jordania y la Selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026
La segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 se completó en San Francisco con la victoria de Argelia ante Jordania, resultado que le asegura el primer puesto a la Selección argentina
Los jordanos se pusieron a ventaja a los 36' a través de Nizar Al Rashdan, pero los africanos igualaron con el tanto de Nadhir Benbouali a los 69' y lo dieron vuelta con el tanto de Amine Gouiri a los 82'.
El encuentro fue intenso y de ida y vuelta, y la victoria deja a Argelia mano a mano con Austria en la última fecha para definir el pasaje a los 16avos de final.
Argentina lidera el Grupo J con 6 puntos, Austria y Argelia tienen 3 y Jordania cierra las posiciones con un punto cuando solo faltan jugarse dos partidos programados para el próximo sábado 27 a las 23 hora argentina: Argentina vs. Jordania, en Dallas, y Austria vs. Argelia, en Kansas City.
La Selección argentina, primera del Grupo J, espera en los 16avos de final por el segundo del Grupo H, Austria y Argelia definirán quién se quedará con el segundo puesto y la clasificación, mientras que Jordania necesita ganarle a Argentina para tener alguna posibilidad de pasar de fase.