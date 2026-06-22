Qué le falta a la Selección argentina para clasificar primera a los 16avos de final del Mundial

El nuevo formato reglamentario implementado por la FIFA, que incluye a 48 selecciones nacionales divididas en doce grupos de cuatro integrantes, modifica las cuentas tradicionales y abre múltiples posibilidades matemáticas para asegurar la clasificación a los 16avos de final.

La Selección argentina sacó el boleto a los 16avos de final; ahora va por el primer puesto.

Así está el grupo de la Selección argentina

La realidad numérica de la zona muestra a la Argentina en la cima con 6 puntos y una diferencia de gol de +5, escoltada por Austria que acumula 3 unidades gracias a su éxito inicial por 3 a 1 sobre Jordania y su reciente tropiezo ante los campeones vigentes.

En el fondo de la tabla se ubican tanto el conjunto asiático como el seleccionado argelino, quienes todavía no han logrado sumar unidades en la competencia.

Ante este panorama, la Selección argentina ya está clasificada de manera anticipada a los 16avos de final. No obstante, falta resolver en qué posición lo hará.

Las escuadras de Jordania y Argelia se medirán en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco para completar la segunda fecha del cronograma del Grupo J, y el resultado de los noventa minutos de juego deparará consecuencias directas para las posiciones.

Con una igualdad, ambos perseguidores quedarían con un solo punto en su haber, volviéndose matemáticamente incapaces de alcanzar la línea de las 6 unidades que ya ostenta el puntero argentino.

Lionel Messi lleva cinco goles en este Mundial y metió a la Selección argentina a los 16avos de final.

La Selección argentina va por el primer puesto

Por el contrario, si esta noche hay un ganador entre Jordania y Argelia, ese seleccionado alcanzará la línea de los 3 puntos y estirará la definición de la zona hasta la última jornada del fixture. En ese escenario específico, se mantendría abierta la lejana posibilidad matemática de que se produzca un triple empate con 6 unidades en la cima de la tabla al finalizar la primera etapa.

Para evitar cualquier tipo de especulación en la jornada de clausura, pautada para el próximo sábado 27 de junio, el panorama de la escuadra nacional es sumamente sencillo.

A la Selección Argentina le bastará con cosechar un triunfo o un empate frente a Jordania en el Dallas Stadium para asegurar de forma definitiva el primer puesto de su zona y avanzar con el mejor sembrado posible.