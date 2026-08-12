Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen a sus árbitros para la quinta fecha del Clausura

- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
- Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Carlos Córdoba.
Nazareno Arasa, el árbitro de Belgrano - Independiente Rivadavia.
Luego, el lunes 17, desde las 21.30 el Lobo recibirá a la T que tendrá a Andrés Gariano como juez principal y a Fernando Echenique en el VAR; Gariano viene de tener un polémico partido donde no sancionó un claro penal a River en el partido donde el Millonario cayó frente a Tigre.
Andrés Gariano es el árbitro que estará en Gimnasia vs. Talleres.
Dicha acción provocó que el ex árbitro Javier Castrilli expresara que el colegiado debería ser sancionado y hasta deslizó que deberían sacarlo de la categoría; Gariano estará acompañado con el siguiente equipo:
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Joaquín Gil.
Los árbitros de la quinta fecha del Torneo Clausura
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B):
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Gabriel Flores.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Mariano Ascenzi.
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B):
- Árbitro: Juan Pafundi.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone.
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Mariana De Almeida
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A):
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Carla López.
Yael Falcón Pérez será el encargado de dirigir el clásico platense.
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfá.
- Cuarto árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Héctor Paletta.
- AVAR: Diego Verlotta.
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Mauricio Martín.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Belén Bevilacqua.
19.00 Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona B)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
- Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Platense – Boca (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende.
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Gastón Suárez.
Domingo 16 de agosto
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
- Cuarto árbitro: Franco Morón.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Lucas Comesaña.
18.00 River – Argentinos (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello.
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Árbitro asistente 2: Gabriel Chade.
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Pablo Echavarría.
- AVAR: Diego Romero.
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Andrés Merlos.
- AVAR: Lucas Germanotta
20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Diego Martín.
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Javier Uziga.
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.
- Árbitro asistente 2: Gisela Bosso.
- Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Nelson Sosa.
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
- Cuarto árbitro: Damián Rubino.
- VAR: Sebastián Zunino.
- AVAR: Jorge Broggi.
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Pablo González.
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.
- Cuarto árbitro: Manuel Girett.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- AVAR: Sebastián Bresba.
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Joaquín Gil.