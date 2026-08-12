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Mendoza vs. Córdoba

Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen a sus árbitros para la quinta fecha del Clausura

Será una fecha contra rivales cordobeses para los equipos mendocinos porque Independiente Rivadavia visitará a Belgrano y Gimnasia recibirá a Talleres

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro mundialista tendrá un partido estelar, pero no dirigirá ni a Independiente Rivadavia ni a Gimnasia.

El árbitro mundialista tendrá un partido estelar, pero no dirigirá ni a Independiente Rivadavia ni a Gimnasia.

La AFA comunicó los árbitros designados para la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde habrán duelos de gran calibre: Independiente Rivadavia visitará en el Estadio Julio César Villagra a Belgrano mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie al Talleres de Jorge Sampaoli.

Además, se destacan el clásico entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia (dirigido por Yael Falcón Pérez), el duelo entre Platense y Boca (con arbitraje de Jorge Baliño) y el partido entre River y Argentinos (estará Facundo Tello).

Independiente Rivadavia y Gimnasia ya conocen a sus árbitros para la quinta fecha del Clausura

El sábado 15 a partir de las 19 el Pirata recibirá a la Lepra con arbitraje de Nazareno Arasa mientras que en el VAR estará Silvio Trucco; el equipo arbitral estará conformado de la siguiente manera:

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
  • Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Carlos Córdoba.
Nazareno Arasa, el &aacute;rbitro de Belgrano - Independiente Rivadavia.

Nazareno Arasa, el árbitro de Belgrano - Independiente Rivadavia.

Luego, el lunes 17, desde las 21.30 el Lobo recibirá a la T que tendrá a Andrés Gariano como juez principal y a Fernando Echenique en el VAR; Gariano viene de tener un polémico partido donde no sancionó un claro penal a River en el partido donde el Millonario cayó frente a Tigre.

Andr&eacute;s Gariano es el &aacute;rbitro que estar&aacute; en Gimnasia vs. Talleres.

Andrés Gariano es el árbitro que estará en Gimnasia vs. Talleres.

Dicha acción provocó que el ex árbitro Javier Castrilli expresara que el colegiado debería ser sancionado y hasta deslizó que deberían sacarlo de la categoría; Gariano estará acompañado con el siguiente equipo:

  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Joaquín Gil.

Los árbitros de la quinta fecha del Torneo Clausura

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B):

  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
  • Cuarto árbitro: Gabriel Flores.
  • VAR: Germán Delfino.
  • AVAR: Mariano Ascenzi.

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B):

  • Árbitro: Juan Pafundi.
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
  • Árbitro asistente 2: Daiana Milone.
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • AVAR: Mariana De Almeida

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A):

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
  • VAR: Diego Ceballos.
  • AVAR: Carla López.
Yael Falc&oacute;n P&eacute;rez ser&aacute; el encargado de dirigir el cl&aacute;sico platense.

Yael Falcón Pérez será el encargado de dirigir el clásico platense.

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfá.
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • AVAR: Diego Verlotta.

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano.
  • Cuarto árbitro: Mauricio Martín.
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela.
  • AVAR: Belén Bevilacqua.

19.00 Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona B)

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
  • Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Platense – Boca (Zona A)

  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende.
  • Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Gastón Suárez.

Domingo 16 de agosto

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • Árbitro asistente 1: José Castelli.
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
  • Cuarto árbitro: Franco Morón.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • AVAR: Lucas Comesaña.

18.00 River – Argentinos (Zona B)

  • Árbitro: Facundo Tello.
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
  • Árbitro asistente 2: Gabriel Chade.
  • Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina.
  • VAR: Pablo Echavarría.
  • AVAR: Diego Romero.

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
  • VAR: Andrés Merlos.
  • AVAR: Lucas Germanotta

20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Árbitro asistente 1: Diego Martín.
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.
  • Cuarto árbitro: Nelson Bejas.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Javier Uziga.

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

  • Árbitro: Fernando Espinoza.
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.
  • Árbitro asistente 2: Gisela Bosso.
  • Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Nelson Sosa.

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino.
  • VAR: Sebastián Zunino.
  • AVAR: Jorge Broggi.

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Árbitro asistente 1: Pablo González.
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.
  • Cuarto árbitro: Manuel Girett.
  • VAR: Nicolás Lamolina.
  • AVAR: Sebastián Bresba.

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Gariano.
  • Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Joaquín Gil.

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