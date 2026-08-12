Las cosas que no deberías hacer hoy por el eclipse solar que tendrá lugar este miércoles

Eclipse solar: las cosas que no debes hacer hoy para no alejar su energía

Tenemos un eclipse muy poderoso y aunque su presencia no se va a ver en todos lados, es un eclipse solar, por ende su energía va a estar presente. En este sentido hay algunos detalles a considerar sobre cosas que no deberías de hacer.

Cuando ocurre un eclipse solar hay que tener en cuenta que cosas sí y que cosas no se deben hacer.

Primero no deberías quedarte sin protecciones energéticas. Lleva una pulsera roja en tu mano izquierda, un diente de ajo en tu bolsillo o incluso puedes taparte el ombligo porque si bien la energía de un eclipse no es mala, si se ve todo alborotado, entonces las energías están distorsionadas.