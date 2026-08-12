Este 12 de agosto de 2026, la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra y bloqueará por completo la luz solar en una franja determinada del planeta. Será un eclipse solar, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Por esta razón hay algunas cosas que debemos tener en cuenta: qué hacer y qué no hacer.
Las cosas que no deberías hacer hoy por el eclipse solar que tendrá lugar este miércoles
Este 12 de agosto un eclipse solar dará presencia. Aunque puede verse en algunos puntos del mundo y otros no, su energía está. ¿Qué cosas no debes hacer?
Eclipse solar: las cosas que no debes hacer hoy para no alejar su energía
Tenemos un eclipse muy poderoso y aunque su presencia no se va a ver en todos lados, es un eclipse solar, por ende su energía va a estar presente. En este sentido hay algunos detalles a considerar sobre cosas que no deberías de hacer.
Primero no deberías quedarte sin protecciones energéticas. Lleva una pulsera roja en tu mano izquierda, un diente de ajo en tu bolsillo o incluso puedes taparte el ombligo porque si bien la energía de un eclipse no es mala, si se ve todo alborotado, entonces las energías están distorsionadas.
Además, este día no deberías de hacer limpieza en casa porque atraes la mala suerte, pero si la tienes que hacer hazlo: solamente procura manifestar la abundancia y la buena suerte diciendo que es bienvenida a tu hogar y que el éxito siempre llegará.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es de no pensar negativo porque que en estos sucesos energéticos lo que pensamos atraemos, entonces hay que pensar de manera positiva para que todo se lo bueno te encuentre y te llegue. También se dice que no deberías de usar color negro durante este día.
Dónde y cuándo será visible el eclipse solar
- El horario y las formas del fenómeno variarán según la ubicación.
- La franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal.
- Desde Argentina no se podrá ver el eclipse.
- La duración será breve: no superará los dos minutos y medio.
En pocas palabras
- Eclipse solar: el 12 de agosto de 2026 ocurrirá un fenómeno astronómico que bloqueará la luz solar.
- Recomendaciones energéticas: se sugiere usar protecciones como pulseras rojas o ajos para distorsionar energías.
- Visibilidad: el eclipse será visible en Groenlandia, Islandia, Rusia y España, pero no en Argentina.