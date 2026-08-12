Este 12 de agosto de 2026, la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra y bloqueará por completo la luz solar en una franja determinada del planeta. Será un eclipse solar, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.
Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: el mapa de la NASA y los lugares donde se verá
El fenómeno astronómico recorrerá Groenlandia, Islandia, Rusia, España y Portugal. En otras regiones podrá observarse de manera parcial
Según los datos difundidos por la NASA, la franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal.
Fuera de esa zona, el eclipse podrá observarse de manera parcial en el norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, amplias regiones de Europa y el noroeste de África.
Es decir, no se podrá ver desde Argentina.
Eclipse solar total de agosto de 2026: dónde y cuándo será visible
El horario y las condiciones del fenómeno variarán según la ubicación. En una pequeña y remota zona del norte de Rusia, la totalidad tendrá lugar alrededor del mediodía.
En Groenlandia e Islandia, el eclipse ocurrirá durante las últimas horas de la tarde o cerca del atardecer. En España y Portugal, en tanto, la totalidad se producirá avanzada la tarde, poco antes de la puesta del Sol.
La duración también será breve. Para la mayoría de las personas situadas dentro de la franja de totalidad, el Sol permanecerá completamente cubierto durante menos de dos minutos. En el área central de la trayectoria, ubicada en sectores de Groenlandia, Rusia y el Atlántico Norte, el período será algo mayor, aunque no superará los dos minutos y medio.
Los eclipses solares se producen cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol y bloquea la luz que llega desde el astro. A diferencia de un eclipse lunar, en el que la Luna atraviesa la sombra proyectada por la Tierra, un eclipse solar afecta a una franja mucho más limitada de la superficie terrestre.
El fenómeno también despertó interés fuera del ámbito científico. Sitios especializados en astrología, como el de Mia Astral, atribuyen a los eclipses significados vinculados con transformaciones y nuevos comienzos, aunque esas interpretaciones no forman parte de la explicación astronómica del fenómeno.
En pocas palabras
- Eclipse solar total: el 12 de agosto de 2026, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra.
- Visibilidad: el fenómeno será total en Groenlandia, Islandia, Rusia, España y Portugal; parcial en EE.UU., Canadá y África.
- Duración: la totalidad durará menos de dos minutos en la mayoría de las zonas afectadas.