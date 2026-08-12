El fenómeno astronómico que se podrá observar en el cielo tras el eclipse solar

Se espera que durante la noche de hoy la tasa de meteoros sea de 100 por hora. Estos meteoritos, que dan la impresión de ser estrellas que caen, son en realidad extremadamente pequeños, y entran en la atmósfera aproximadamente a 214.365 km/h.

Un fenómeno astronómico bien acompañado

Hoy se dará una conjunción en el cielo que se no es para nada común. La lluvia de estrellas estará activa durante el eclipse solar total que se verá en España, Groenlandia y Finlandia, y que cubrirá parcialmente el sol en buena parte de Europa.

Esto significa que habrá afortunados que, cuando el sol esté completamente cubierto, podrán ver algunos meteoritos ingresando a la atmósfera terrestre. Es probable que esta sea una oportunidad única en una vida, por lo que, quienes tiene la posibilidad, no deberían desaprovecharla.

Para observar mejor las Perseidas hay que irse a un lugar lejano de las luces artificiales de ciudades, y esperar media hora para que los ojos se acostumbren completamente a la oscuridad. Durante este tiempo, es importante no mirar la pantalla del celular. No hace falta un telescopio para ver esta lluvia de estrellas.