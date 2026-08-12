El eclipse total de sol que se podrá observar en parte del mundo estará seguido de otro fenómeno astronómico imperdible. Se trata de la lluvia de estrellas Perseidas, que comenzará a verse al anochecer, por lo que mantendrá la atención de quienes hayan presenciado el eclipse.
El fenómeno astronómico que se podrá observar en el cielo tras el eclipse solar
Una vez finalizado el eclipse solar, se podrá observar otro fenómeno astronómico en el cielo nocturno, y no hace falta telescopio
Este fenómeno se da cuando la Tierra pasa a través de los escombros que deja el cometa Swift-Tuttle en su trayectoria. La última vez que este cometa pasó cerca de la Tierra fue en 1992, pero todavía los restos de polvo y hielo generan la lluvia de estrellas.
Cuándo se podrá ver la lluvia de estrellas
La lluvia de meteoritos alcanza su punto máximo entre el 11 y el 13 de agosto, cuando la Tierra atraviesa la zona más densa y cargada de polvo de estos escombros. En los años sin luz lunar, como este, la cantidad de meteoros parece mayor y, durante los años de actividad intensa (como 2016), dicha tasa puede llegar a entre 150 y 200 meteoros por hora.
Se espera que durante la noche de hoy la tasa de meteoros sea de 100 por hora. Estos meteoritos, que dan la impresión de ser estrellas que caen, son en realidad extremadamente pequeños, y entran en la atmósfera aproximadamente a 214.365 km/h.
Un fenómeno astronómico bien acompañado
Hoy se dará una conjunción en el cielo que se no es para nada común. La lluvia de estrellas estará activa durante el eclipse solar total que se verá en España, Groenlandia y Finlandia, y que cubrirá parcialmente el sol en buena parte de Europa.
Esto significa que habrá afortunados que, cuando el sol esté completamente cubierto, podrán ver algunos meteoritos ingresando a la atmósfera terrestre. Es probable que esta sea una oportunidad única en una vida, por lo que, quienes tiene la posibilidad, no deberían desaprovecharla.
Para observar mejor las Perseidas hay que irse a un lugar lejano de las luces artificiales de ciudades, y esperar media hora para que los ojos se acostumbren completamente a la oscuridad. Durante este tiempo, es importante no mirar la pantalla del celular. No hace falta un telescopio para ver esta lluvia de estrellas.
En pocas palabras
- Fenómeno astronómico: Tras el eclipse solar, se verá la lluvia de estrellas Perseidas sin necesidad de telescopio.
- Origen: Ocurre cuando la Tierra atraviesa los escombros del cometa Swift-Tuttle, con un pico entre el 11 y 13 de agosto.
- Observación: Se recomienda alejarse de luces artificiales y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad para apreciar el espectáculo.