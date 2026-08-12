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Lionel Messi publicó una desgarradora carta para despedir a su padre Jorge

El capitán de la Selección argentina rompió el silencio tras la dolorosa pérdida de su papá. A través de las redes, Lionel Messi escribió un sentido mensaje

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi escribió una desgarradora carta de despedida a su papá.

Lionel Messi escribió una desgarradora carta de despedida a su papá.

Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi el pasado 8 de agosto en su Rosario natal producto de una larga enfermedad, Lionel Messi se refugió en la estricta intimidad de su círculo familiar para darle el último adiós en una ceremonia privada en el cementerio El Prado.

Luego de atravesar los primeros días de duelo, el jugador decidió volcar sus sentimientos en su cuenta de Instagram, donde emocionó a sus seguidores de todo el mundo con un sentido mensaje que salió desde lo más profundo de su corazón.

Lionel Messi abri&oacute; su coraz&oacute;n para despedir a su padre.

Lionel Messi abrió su corazón para despedir a su padre.

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejos dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no nos vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y es lo mejor, pero te fuiste muy pronto.

Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que jugue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Lio, ya en Barcelona, con la compañía de su padre.

Lio, ya en Barcelona, con la compañía de su padre.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?.

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Campeones del mundo y Jorge Messi estuvo ahí, acompañando a su hijo.

Campeones del mundo y Jorge Messi estuvo ahí, acompañando a su hijo.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón.

Al final se terminaba dando como vos decías. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

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Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

La historia que publicó Lionel

Luego de la desgarradora carta que publicó para despedir a su papá, publicó una historia para agradecer el acompañamiento de sus seguidores.

Rápidamente, sus palabras se hicieron virales en todo el mundo, donde miles de seguidores expresaron condolencias y le desearon fuerza a Lionel Messi, nuestro capitán, ejemplo fuera de la cancha y campeón del mundo.

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