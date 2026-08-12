El DT del Aston Villa decidió que Dibu Martínez no dispute la Supercopa de Europa contra el PSG: las razones

"Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerles", manifestó el entrenador que ha ganado cinco Europa League, pero que dirigirá su cuarta Supercopa (perdiendo las tres que jugó).

Ante la ausencia del Dibu Martínez, el entrenador español de 54 años eligió al neerlandés Marco Bizot; el argentino se sumará en los próximos días de cara al debut en la Premier League frente el Brighton, el 23 de agosto, como visitante.

Dibu Martínez fue la figura de la Selección en la final; en el resto del certamen su nivel no fue óptimo.

Las vacaciones del Dibu Martínez

Luego de quedar en el segundo puesto en la Copa del Mundo, el arquero fue a visitar a su familia a Mar del Plata y estuvieron en el campo que posee en las cercanías de Sierra de los Padres.

Allí recolectó leña con sus hijos, compartió con las ovejas en el campo y compartió juegos de mesa. Después la familia viajó a Portugal, país donde nació su pareja Mandinha.

Dibu Martínez disfruta sus últimos días de vacaciones.

El domingo pasado se mostró en Instagram pescando a bordo de un bote en Quarteira, en la región de Faro, Portugal. En los próximos días, sus vacaciones habrán terminado y regresará a Inglaterra para comenzar la pretemporada con Aston Villa.