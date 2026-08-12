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Sin final

El DT del Aston Villa decidió que Dibu Martínez no dispute la Supercopa de Europa contra el PSG: las razones

El campeón de la Champions League (PSG) enfrentará al campeón de la Europa League (Aston Villa) en la Supercopa de Europa, pero Dibu Martínez no fue convocado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Dibu Martínez se quedó sin final.

Dibu Martínez se quedó sin final.

El Aston Villa tiene la oportunidad de sumar un nuevo trofeo internacional en sus vitrinas, pero Unai Emery confirmó que Emiliano Martínez no será tenido en cuenta para la final de la Supercopa de Europa contra el PSG en el partido que se disputará a partir de las 16 (hora de Argentina) en el Red Bull Arena de Austria.

Además del argentino tampoco estarán presentes Ollie Watkins y Ezri Konsa, pero si dirán presente los argentinos Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho.

Unai Emery decidi&oacute; que Dibu Mart&iacute;nez no dispute la Supercopa de Europa.

Unai Emery decidió que Dibu Martínez no dispute la Supercopa de Europa.

Las razones por las que Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa

El DT Unai Emery explicó por qué el arquero argentino, el defensor británico Konsa y el delantero inglés Watkins no fueron parte de la convocatoria: "No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario".

"Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerles", manifestó el entrenador que ha ganado cinco Europa League, pero que dirigirá su cuarta Supercopa (perdiendo las tres que jugó).

Ante la ausencia del Dibu Martínez, el entrenador español de 54 años eligió al neerlandés Marco Bizot; el argentino se sumará en los próximos días de cara al debut en la Premier League frente el Brighton, el 23 de agosto, como visitante.

Dibu Mart&iacute;nez fue la figura de la Selecci&oacute;n en la final; en el resto del certamen su nivel no fue &oacute;ptimo.

Dibu Martínez fue la figura de la Selección en la final; en el resto del certamen su nivel no fue óptimo.

Las vacaciones del Dibu Martínez

Luego de quedar en el segundo puesto en la Copa del Mundo, el arquero fue a visitar a su familia a Mar del Plata y estuvieron en el campo que posee en las cercanías de Sierra de los Padres.

Allí recolectó leña con sus hijos, compartió con las ovejas en el campo y compartió juegos de mesa. Después la familia viajó a Portugal, país donde nació su pareja Mandinha.

Dibu Mart&iacute;nez disfruta sus &uacute;ltimos d&iacute;as de vacaciones.

Dibu Martínez disfruta sus últimos días de vacaciones.

El domingo pasado se mostró en Instagram pescando a bordo de un bote en Quarteira, en la región de Faro, Portugal. En los próximos días, sus vacaciones habrán terminado y regresará a Inglaterra para comenzar la pretemporada con Aston Villa.

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