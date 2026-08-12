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La gran final

PSG - Aston Villa se enfrentan en la Supercopa de Europa: horario, probables formaciones y dónde verlo

La Supercopa de Europa tendrá una nueva edición cuando la pelota comience a rodar en un enfrentamiento, a priori, algo desigual: PSG vs. Aston Villa

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
A partir de las 16 se disputará la final de la Supercopa de Europa.

A partir de las 16 se disputará la final de la Supercopa de Europa.

La Supercopa de Europa enfrenta al campeón de la Champions League (PSG) con el campeón de la Europa League ( Aston Villa) en el Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) de Austria a partir de las 16 (hora de Argentina) en un partido que tiene al equipo francés como el claro favorito.

El conjunto dirigido por Luis Enrique ganó por segunda vez (y de manera consecutiva) la Orejona; por su lado, los Villanos obtuvieron su primera Europa League que contó entre sus líneas a Dibu Martínez (quien se perderá la final) y Emiliano Buendía.

PSG busca ganar su segunda Supercopa de Europa.

PSG busca ganar su segunda Supercopa de Europa.

En la Supercopa de Europa hay una total supremacía de campeones de la Champions

En las últimas 20 ediciones de la Supercopa de Europa, solamente cinco ganadores de la Europa League se quedaron con el título, lo que deja en evidencia que los campeones de la Champions League son los favoritos.

Los mencionados cinco campeones se dividen en tres equipos: Sevilla, Zenit y Atlético de Madrid. El equipo madrileño es el quinto equipo que más veces la ganó con la curiosidad que nunca logró obtener la Champions League:

  • Real Madrid: 6 títulos de Supercopa de Europa.
  • Barcelona y Milán: 5.
  • Liverpool: 4.
  • Atlético de Madrid: 3.

Estas son las finales donde campeones de la Europa League lograron quedarse con la Supercopa:

  • Sevilla 3-0 FC Barcelona (2006).
  • Zenit 2-1 Manchester United (2008).
  • Atlético de Madrid 2-0 Inter Milán (2010).
  • Atlético de Madrid 4-1 Chelsea (2012).
  • Atlético de Madrid 4-2 Real Madrid (2018).
El Aston Villa intentará ganar su primera Supercopa de Europa.

El Aston Villa intentará ganar su primera Supercopa de Europa.

PSG - Aston Villa se enfrentan en la Supercopa de Europa: horario, posibles formaciones y dónde verlo

El PSG ganó la final de la Champions League el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Puskás Aréna de Budapest cuando empató 1 a 1 con el Arsenal y luego se impuso en los penales por 4 a 3; el Aston Villa ganó la Europa League el 20 de mayo de 2026 cuando venció en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul al Friburgo por 3 a 0.

PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.

  • Hora: 16.00.
  • TV: ESPN.
  • Árbitro: Omar Abdulkadir Artan.
  • Estadio: Red Bull Arena (de Salzburgo), Austria.

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