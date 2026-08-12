PSG - Aston Villa se enfrentan en la Supercopa de Europa: horario, probables formaciones y dónde verlo

Los mencionados cinco campeones se dividen en tres equipos: Sevilla, Zenit y Atlético de Madrid. El equipo madrileño es el quinto equipo que más veces la ganó con la curiosidad que nunca logró obtener la Champions League:

Real Madrid: 6 títulos de Supercopa de Europa .

. Barcelona y Milán: 5.

Liverpool: 4.

Atlético de Madrid: 3.

Estas son las finales donde campeones de la Europa League lograron quedarse con la Supercopa:

Sevilla 3-0 FC Barcelona (2006).

Zenit 2-1 Manchester United (2008).

Atlético de Madrid 2-0 Inter Milán (2010).

Atlético de Madrid 4-1 Chelsea (2012).

Atlético de Madrid 4-2 Real Madrid (2018).

El Aston Villa intentará ganar su primera Supercopa de Europa.

PSG - Aston Villa se enfrentan en la Supercopa de Europa: horario, posibles formaciones y dónde verlo

El PSG ganó la final de la Champions League el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Puskás Aréna de Budapest cuando empató 1 a 1 con el Arsenal y luego se impuso en los penales por 4 a 3; el Aston Villa ganó la Europa League el 20 de mayo de 2026 cuando venció en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul al Friburgo por 3 a 0.

PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.