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Leonard Costa y la entrega al cien con Independiente Rivadavia: "Siempre intentamos jugar como un hincha"

Leonard Costa tuvo un gran partido con Independiente Rivadavia, ante Fluminense en el Maracaná, y se mostró feliz por el trabajo colectivo en Brasil

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Leonard Costa se destacó en el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense por Copa Libertadores. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO. 

Leonard Costa se destacó en el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense por Copa Libertadores. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO. 

Multinfuncional en el equipo de Alfredo Berti, Leonard Costa volvió a demostrar en el Maracaná, ante Fluminense, la garra charrúa que corre por sus venas. Defensor central por naturaleza, el uruguayo tuvo una vez más el rol de jugar como volante central acompañando a Tomás Bottari debido a la ausencia de Florentín (acumulación de tarjetas amarillas). Y lo hizo de gran manera.

No era tarea fácil marcar a nombre como el de Martinelli, Hércules o Hulk. Sin embargo, Leonard Costa se plantó y fue uno de los responsables de que Fluminense no pudiera mover cómodamente el balón en campo de Independiente Rivadavia en el encuentro porCopa Libertadores.

Leonard Costa tuvo un gran partido en el Maracan&aacute; con Independiente Rivadavia ante Fluminense. Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/Diario UNO.&nbsp;

Leonard Costa tuvo un gran partido en el Maracaná con Independiente Rivadavia ante Fluminense. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Leonard Costa, el guerrero de Alfredo Berti en el mediocampo de Independiente Rivadavia

"Mi respeto hacia él porque es un futbolista que está siempre dispuesto y que, donde lo ponga, rinde. Hoy hizo un partido bárbaro", señaló Alfredo Berti en conferencia de prensa en el Maracaná sobre el enorme partido de Leonard Costa.

El uruguayo, a su salida del mítico estadio brasileño, expresó su felicidad por el buen rendimiento de Independiente Rivadavia. "Contento con el resultado, ahora definimos en casa. Pero, primero que nada, pensar en Belgrano", señaló el defensor de la Lepra.

Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/Diario UNO.&nbsp;

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

En su análisis, Costa profundizó: "Tuvimos oportunidades de hacer un gol estuvimos un poco más cerca que ellos y el resultado fue bueno". En el partido, se lo pudo ver al uruguayo fastidioso por tener que abandonar el campo de juego por el ingreso de Keivn Vázquez. Costa estaba amonestado y Berti decidió cuidar ese espacio.

"Pedí disculpas porque no es la reacción que tiene que tener un jugador pero bueno, uno siempre quiere estar y seguir jugando. Pero hay que pensar en el compañero que entra que lo hizo muy bien también", sostuvo al respecto.

Sobre el equipo y su entrega en cada partido, Leonard Costa resumió: "Como dice la hinchada leprosa 'huevo y corazón'. Siempre intentamos jugar como un hincha". En ese sentido, el zaguero central envió un afectuso agradecimiento al hincha Azul por la compañía constante. "Hay que agradecerle a la hinchada porque vino mucha gente y está comprometida como nosotros. Estamos contentos porque nos vinieron a acompañar. Cada partido entregamos todo por ellos también".

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