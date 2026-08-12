Leonard Costa y la entrega al cien con Independiente Rivadavia: "Siempre intentamos jugar como un hincha"

El uruguayo, a su salida del mítico estadio brasileño, expresó su felicidad por el buen rendimiento de Independiente Rivadavia. "Contento con el resultado, ahora definimos en casa. Pero, primero que nada, pensar en Belgrano", señaló el defensor de la Lepra.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

En su análisis, Costa profundizó: "Tuvimos oportunidades de hacer un gol estuvimos un poco más cerca que ellos y el resultado fue bueno". En el partido, se lo pudo ver al uruguayo fastidioso por tener que abandonar el campo de juego por el ingreso de Keivn Vázquez. Costa estaba amonestado y Berti decidió cuidar ese espacio.

"Pedí disculpas porque no es la reacción que tiene que tener un jugador pero bueno, uno siempre quiere estar y seguir jugando. Pero hay que pensar en el compañero que entra que lo hizo muy bien también", sostuvo al respecto.

Sobre el equipo y su entrega en cada partido, Leonard Costa resumió: "Como dice la hinchada leprosa 'huevo y corazón'. Siempre intentamos jugar como un hincha". En ese sentido, el zaguero central envió un afectuso agradecimiento al hincha Azul por la compañía constante. "Hay que agradecerle a la hinchada porque vino mucha gente y está comprometida como nosotros. Estamos contentos porque nos vinieron a acompañar. Cada partido entregamos todo por ellos también".